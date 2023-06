Cette déclaration a été faite par Mustafa Suleymant, qui affirme que le monde doit se préparer à des changements majeurs. Mais la question est de savoir pourquoi nous nous en soucions tant ou pourquoi nous devrions nous en soucier tant.La réponse est simple. La recherche en IA de Google est un signal fort qui nous indique que de grandes choses vont bientôt se produire et qu'il s'agit d'un changement incontournable. Oui, les choses prendront du temps, mais c'est en train de se produire et cela va vraiment changer la façon dont nous voyons le moteur de recherche façonner le monde en ligne et plusieurs sous-produits comme le PPC et le SEO.Il y a un dialogue très clair sur la recherche de coupe en réserve ici et il est si douloureux de voir comment les discussions se déroulent en ce moment. Google a indiqué qu'il continuait à apprendre à travers les réponses sur lesquelles les internautes cliquent et le temps qu'ils passent sur les sites web. Il s'agit notamment de savoir s'il reviendra ou non vers la recherche pour affiner les choses.N'oublions pas que le géant des moteurs de recherche est connu pour récompenser l'engagement et pas seulement les réponses. En outre, Google continue de modifier la production de contenu de manière à optimiser les annonces et à accorder des avantages aux créateurs de contenu qui veillent à ce que les utilisateurs restent plus longtemps sur une page.Google est en mesure de donner à ses utilisateurs exactement ce dont ils ont besoin en un minimum de temps. Il s'efforce de simplifier le monde de la recherche avec des extraits qui présentent la solution à leur requête. Cependant, la plupart des occasions nous prouvent que ce sont des choses de haute qualité sur Google qui obtiennent le bon engagement.Le cofondateur de DeepMind affirme que le moment est proche où nous ne penserons plus à la manière de modifier une requête particulière. Il s'agira de parler directement aux ordinateurs, car il s'agit d'un nouveau type d'interface. Il est inquiétant de constater que, dans dix ans, nous n'aurons plus le même Google qu'aujourd'hui.Le changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais en temps voulu. Le PDG de Google a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la fin de la recherche basée sur les liens, il n'a pas répondu par l'affirmative. Il a déclaré que l'expérience globale évoluerait avec le temps au cours des dix prochaines années, mais qu'il était important de répondre aux besoins des utilisateurs et de leur fournir ce qu'ils recherchent, faute de quoi ils quitteront bientôt la plateforme.Source : Mustafa Suleymant, cofondateur de DeepMind (https://youtu.be/g4VszCFonPk)Quel est votre avis sur le sujet ?À votre avis, la prédiction faite par M. Suleymant est-elle pertinente, réaliste et réalisable ?Selon vous, quels peuvent-être les avantages et les inconvénients potentiels du passage d'une recherche basée sur les liens à une recherche basée sur une interface conversationnelle ?