On pourrait penser qu'avec la montée en puissance de tant d'outils d'IA et de chatbots de premier plan, la plupart d'entre nous auraient probablement franchi le pas. Mais un nouveau sondage permet de comprendre comment les gens ont recours à la recherche aujourd'hui.De nombreuses personnes reviennent encore aux recherches traditionnelles au lieu de demander des réponses aux outils d'IA. Et ils ne sont pas les seuls. Plusieurs sondages ont été lancés sur Twitter pour savoir si les spécialistes du marketing pour les moteurs de recherche utilisaient la technologie de l'IA ou s'ils s'en tenaient à leurs outils de recherche classiques.Différentes options ont été présentées comme étant les choix préférés des utilisateurs. Il s'agit notamment de ChatGPT, Bard de Google, Bing Search de Microsoft et, bien sûr, de l'option de recherche traditionnelle.Le sondage a reçu un millier de réponses et a montré que, contrairement à ce que beaucoup pensaient, la recherche traditionnelle l'emportait sur l'IA. Il est frappant de constater que 83 % des personnes utilisent encore des moyens classiques pour chercher des réponses, contre 17 % qui ont recours au chat de l'IA. Cela ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas utiliser les deux, ils le peuvent toujours. Mais les résultats nous ont ouvert les yeux pour des raisons évidentes. Après tout, nous ne voyons pas beaucoup d'experts parler de ce sujet.Le sondage est ensuite devenu un peu plus complexe. Les participants ont été interrogés sur la fréquence à laquelle ils utilisent ChatGPT, Google Bard et Bing Chat. Nous savons que Bard n'est pour l'instant disponible qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais pour Bing Chat, les utilisateurs font la queue sur une liste d'attente où ils utilisent Edge, ce qui limite l'utilisation.Les gens ont certainement été surpris de voir que de nombreux spécialistes du marketing pour les moteurs de recherche utilisaient ChatGPT quotidiennement. Et les résultats sont là.L'utilisation de ChatGPT était assez répandue dans ces sondages, avec 800 votes. Ensuite, nous avons vu le chatbot Bard de Google obtenir encore moins de votes, avec seulement 850 voix. Et tous ces sondages ont reçu un nombre égal de réponses de la part de plusieurs PPC, spécialistes du marketing pour les moteurs de recherche et référenceurs. Nous sommes d'accord sur le fait que les SEM ne font pas vraiment partie du monde réel, mais ce sondage était clairement destiné aux spécialistes du marketing dans le monde de la recherche en ligne.Source : Sondage Twitter Quel est votre avis sur le sujet ? Êtes-vous surpris des résultats ?Trouvez-vous que les résultats de ce sondage sont pertinents ?Pensez-vous que le développement des chatbots d'IA inversera cette tendance dans les mois à venir ?