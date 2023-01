Environ 85 % des entreprises ont tendance à utiliser des chatbots pour générer cette demande. Cette information est tirée d'une enquête récemment publiée par Botco AI et montre à quel point les chatbots sont essentiels aux stratégies de croissance des entreprises B2B.Les personnes qui ont répondu à cette enquête ont déclaré que les chatbots les aidaient à mieux comprendre leurs clients qu'ils ne l'auraient fait autrement. Ils posent généralement diverses questions aux chatbots afin de mieux cerner les points douloureux auxquels leurs clients peuvent être confrontés, et ils basent leurs stratégies sur les réponses qu'ils reçoivent.En outre, 99 % des spécialistes du marketing qui ont utilisé des chatbots pour générer des leads ont déclaré que les résultats étaient plutôt positifs. 56 % des spécialistes du marketing qui ont participé à cette enquête ont signalé une augmentation de 10 % de la demande.Cela montre bien que l'IA conversationnelle a un large éventail d'utilisations que nous n'avons pas encore totalement appréhendées. 43 % des spécialistes du marketing utilisent également les chatbots pour l'éducation des prospects, et 42 % pour générer des pistes que leurs équipes de vente peuvent suivre.Les relations avec les clients peuvent également être considérablement renforcées par l'utilisation des chatbots, selon environ 42 % des spécialistes du marketing. Environ 1 000 professionnels ont été interrogés dans le cadre de ce rapport, et les résultats sont donc plutôt solides. Malgré cela, il ne s'agit que d'un aperçu de ce que les chatbots IA peuvent offrir à l'avenir, et nous devrons attendre de voir à quoi ressemble leur plein potentiel.Source : Botco.ai Quelle lecture faites-vous de cette enquête de Botco.ai ?D'après-vous, l'IA conversationnelle peut-elle jouer un rôle plus important dans l'univers de l'entreprise ?