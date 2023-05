Et en mettant l'accent sur le service aux jeunes dans le monde entier

Google prévoit de rendre la recherche plus "personnelle" grâce à des fonctions de chat IA et à des clips vidéo"

Cette décision intervient alors que les applications d'intelligence artificielle (IA) telles que ChatGPT gagnent rapidement en popularité, mettant en lumière une technologie qui pourrait bouleverser le mode de fonctionnement des entreprises et de la société.Le géant de la technologie éloignera son service des "10 liens bleus", format traditionnel de présentation des résultats de recherche, et prévoit d'incorporer davantage de voix humaines dans le cadre de ce changement, selon le rapport.Lors de sa conférence annuelle I/O pour les développeurs, qui se tiendra la semaine prochaine, Google devrait présenter de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs de mener des conversations avec un programme d'IA, un projet dont le nom de code est "Magi", a ajouté le WSJ, citant des personnes familières avec le sujet.L'IA générative est devenue un mot à la mode cette année, avec des applications qui ont attiré l'attention du public et suscité une ruée parmi les entreprises pour lancer des produits similaires qui, selon elles, changeront la nature du travail.Source : Wall Street JournalQue pensez-vous de ce projet de Google pour son moteur de recherche ?