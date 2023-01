Le géant de la technologie affirme qu'il présentera bientôt une version de son moteur de recherche alimentée par l'IA après que le PDG de la société a qualifié ChatGPT de code rouge.Il est clair que le renouvellement de l'accent sur le sujet de l'IA par Google et que beaucoup pensaient qu'il était attendu depuis longtemps. Par conséquent, l'entreprise ne prévoit pas de prendre du recul et espère devenir active sur ce front après que la menace de ChatGPT aura occupé le devant de la scène.Bien qu'aucun commentaire majeur n'ait été fait par Google en réponse aux questions posées par les médias technologiques, une chose est sûre. Un porte-parole de l'entreprise affirme que la technologie de l'IA fait l'objet d'une attention toute particulière afin de s'assurer qu'elle fonctionne de manière sûre et utile pour tous les utilisateurs de Google.Par conséquent, ils espèrent partager des résultats positifs bientôt. Les experts ont soulevé de nombreuses questions sur ChatGPT et sur l'avenir des moteurs de recherche dans ce domaine.Le géant des logiciels Microsoft a annoncé qu'il avait renforcé son partenariat avec les créateurs de ChatGPT, Open AI, afin de lancer une nouvelle fonction de recherche via Bing qui utilise la même technologie que celle de l'outil ChatGPT. Le renouvellement Par conséquent, l'entreprise ne prévoit pas de prendre du recul et espère devenir active sur ce front après que la menace de ChatGPT aura occupé le devant de la scène.Bien qu'aucun commentaire majeur n'ait été fait par Google en réponse aux questions posées par les médias technologiques, une chose est sûre. Un porte-parole de l'entreprise affirme que la technologie de l'IA fait l'objet d'une attention toute particulière afin de s'assurer qu'elle fonctionne de manière sûre et utile pour tous les utilisateurs de Google.Par conséquent, ils espèrent partager des résultats positifs bientôt. Les experts ont soulevé de nombreuses questions sur ChatGPT et sur l'avenir des moteurs de recherche dans ce domaine.Le géant des logiciels Microsoft a annoncé qu'il avait renforcé son partenariat avec les créateurs de ChatGPT, Open AI, afin de lancer une nouvelle fonction de recherche via Bing qui utilise la même technologie que celle de l'outil ChatGPT. Et nous nous attendons à ce que ce lancement ait lieu dès le mois de mars de cette année.L'entreprise espère ainsi fournir des réponses appropriées aux recherches des utilisateurs au lieu de l'affichage habituel de liens relatifs aux requêtes posées. Mais si vous pensez que cet outil a la capacité de remplacer les moteurs de recherche, eh bien, ce n'est pas tout à fait ce que pensent les experts de Google et ceux liés aux secteurs de l'IA et de la recherche.Il y a beaucoup d'inexactitudes liées à des outils comme ChatGPT et au type de réponses qu'il donne. Il n'y a donc aucun signe de remplacement complet de Google Search pour le moment.D'après le New York Times, le méga-succès de ChatGPT est tel que beaucoup de personnes se sont grattées la tête. Les gens l'ont vu comme un autre moyen d'effectuer des recherches en ligne. Il s'agit là d'une menace massive pour des entreprises comme Google et bien d'autres, et c'est pourquoi l'alarme incendie a été déclenchée.C'est un moment que les membres de l'entreprise de la Silicon Valley redoutaient depuis le premier jour - l'arrivée d'un énorme changement technologique qui pourrait vraiment paralyser l'entreprise. Les réunions se sont succédé entre les cadres supérieurs et le PDG sur la marche à suivre et le plan d'action à préparer pour lutter contre de tels changements dans le secteur.Le géant technologique lancera bientôt son propre moteur de recherche alimenté par l'IA et doté d'une fonction de chatbot, ainsi que 20 autres produits. N'oubliez pas que Google connaît l'énorme puissance de la technologie de l'IA. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'entreprise. Après tout, elle est propriétaire d'un laboratoire d'IA appelé Deep Mind, qu'elle a acheté il y a près de dix ans.Dans le même temps, Google a une série d'autres plans impliquant l'utilisation de la technologie d'IA pour lancer des programmes de création d'images et ceux liés au développement d'applications. Comme vous pouvez le constater, de nombreux efforts sont déployés pour éviter que l'entreprise ne soit éliminée par des entreprises comme ChatGPT et d'autres.Source : New York TimesQu'en pensez-vous ?