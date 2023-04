Le principal fabricant d'Android se lance dans une course contre la montre pour créer son nouveau moteur de recherche alimenté par l'IA. Cette nouvelle nous vient du New York Times, qui affirme que l'entreprise n'en est qu'à ses débuts dans la création d'un tel service, qui offre aux utilisateurs une expérience de recherche plus personnalisée.Ainsi, vous pourrez obtenir ce que vous voulez dans les plus brefs délais, sans parler du fait qu'il sera plus personnalisé en fonction de votre expérience. Mais pour l'instant, nous ne savons pas exactement quand ce service sortira, car le géant de la technologie n'a pas encore fixé de délai.Par ailleurs, Google travaille également à la création d'une nouvelle suite de fonctionnalités d'IA pour le moteur de recherche qui existe aujourd'hui, désigné sous le nom de code Projet Magi.Parmi les fonctionnalités proposées, il y a un nouveau chatbot qui peut répondre à de nombreuses questions d'ingénierie liées au monde de la conception de logiciels et la capacité de produire des extraits de code également. L'entreprise a même expérimenté des fonctions permettant de rechercher de la musique par le biais de conversations avec un chatbot.Selon le Times, Google a affecté plus de 160 employés à ce nouveau projet.D'autres nouvelles fonctionnalités que nous pouvons attendre prochainement sont actuellement en phase de développement et impliquent des fonctionnalités innovantes de Chrome appelées Searchalong. Elle permet aux chatbots d'analyser les sites web que vous lisez tout en fournissant des données contextuelles.Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un lieu de résidence agréable en termes d'Airbnb, vous pouvez demander au chatbot de vous indiquer les endroits intéressants que vous aimeriez voir et les choses merveilleuses que vous aimeriez faire lors de votre visite.L'entreprise espère ajouter des fonctionnalités telles que GIFI et Tivoli Tutor, qui sont des fonctionnalités expérimentales couplées permettant aux utilisateurs de lancer une recherche d'images sur Google. Cela permet de produire des images et d'engager des discussions avec le chatbot, ce qui permet d'apprendre de nouvelles langues.Ce que nous trouvons intéressant, c'est qu'un grand nombre de ces fonctionnalités expérimentées par Google ont été vues dans un passé récent ou continuent d'exister sur d'autres applications comme Duolingo. En l'occurrence, la génération d'images se fait par le biais de Slides.Google dit vouloir dévoiler le moteur de recherche IA appelé Magi dès le mois de mai, avant d'espérer inclure un ensemble de fonctionnalités à l'automne. Ce type de calendrier laisse présager une présentation à la conférence I/O de cette année 2023.Google a également prévu de lancer son moteur de recherche auprès d'un million de personnes en Amérique, avant de l'étendre à 30 millions de personnes d'ici à la fin de l'année prochaine.Le géant des moteurs de recherche a confirmé la nouvelle en publiant une déclaration publique à ce sujet, dans laquelle il confirme qu'il expérimente l'IA depuis un certain temps déjà. L'objectif est d'utiliser la technologie pour améliorer la qualité des résultats de recherche et même d'introduire de nouveaux moyens de recherche comme Lens et des options telles que la recherche multiple.Ils ont prévu de le faire d'une manière très utile qui garantisse qu'ils respectent les normes élevées qu'ils ont établies pour les utilisateurs depuis le premier jour en termes de production d'informations de la meilleure qualité possible.Ils savent également que toutes les idées qu'ils lancent ne débouchent pas sur un véritable lancement, mais ils sont très enthousiastes à l'idée d'offrir de telles fonctionnalités et prévoient de partager bientôt plus de détails avec le monde entier.Source : Le New York TimesQue pensez-vous de ces initiatives de Google ?Selon vous, le nouveau moteur de recherche de Google peut-il redéfinir la manière dont la recherche en ligne est effectuée ?Quelles sont vos attentes concernant les modifications apportées à Google Search dans le cadre du projet Magi ?