Envoyé par OpenAI Envoyé par Nous avons introduit l'API Chat Completions en mars, et elle représente maintenant 97% de l'utilisation de notre API GPT. L'API Completions initiale a été introduite en juin 2020 pour fournir une saisie de texte libre pour interagir avec nos modèles de langage. Nous avons depuis appris que nous pouvons souvent obtenir de meilleurs résultats avec une interface de saisie plus structurée.



Le paradigme basé sur le chat s'est révélé puissant, traitant la grande majorité des cas d'utilisation précédents et de nouveaux besoins conversationnels, tout en offrant une plus grande flexibilité et spécificité. En particulier, l'interface structurée de l'API de complétion de chat (par exemple, les messages système, les appels de fonctions) et les capacités de conversation multi-tours permettent aux développeurs de créer des expériences conversationnelles et une large gamme de tâches de complétion. Cela contribue également à réduire le risque d'attaques d'injection de saisie, car le contenu fourni par l'utilisateur peut être séparé structurellement des instructions.

OpenAI a annoncé hier la disponibilité générale de GPT-4, son dernier modèle de génération de texte, via son API. OpenAI a dévoilé GPT-4 en mars dernier en tant que successeur de GPT-3.5, le modèle derrière ChatGPT au moment de son lancement en novembre dernier. En tant que modèle le plus performant d'OpenAI, GPT-4 interprète les instructions de l'utilisateur de manière plus efficace, peut prendre des images en entrée et présente des capacités de raisonnement améliorées. Cette mise à niveau permet au modèle d'effectuer des tâches complexes telles que la résolution de problèmes mathématiques plus facilement.« GPT-4 est un grand modèle multimodal (acceptant en entrée des images et du texte, et produisant en sortie du texte) qui, bien qu'il soit moins performant que les humains dans de nombreux scénarios réels, présente des performances de niveau humain sur divers benchmarks professionnels et académiques. Par exemple, il réussit un examen du barreau simulé avec un score qui le positionne dans le top 10 % des candidats les mieux classés ; en contraste avec GPT-3.5 qui avait obtenu un score qui le plaçait au bas du classement dans le top 10 % des moins bien classés. Nous avons passé 6 mois à peaufiner de manière itérative GPT-4 en utilisant les enseignements de notre programme de tests ainsi que de ChatGPT, ce qui a donné nos meilleurs résultats à ce jour (bien qu'encore loin de la perfection) », disait OpenAI au mois de mars.L'API GPT-4, qui est désormais généralement disponible, permet aux développeurs d'intégrer le modèle dans leurs applications. Selon OpenAI, le service est désormais accessible à tous les clients qui ont déjà payé un accès à ses API.« Des millions de développeurs ont demandé l'accès à l'API GPT-4 depuis mars, et la gamme de produits innovants exploitant GPT-4 ne cesse de croître chaque jour. Aujourd'hui, tous les développeurs d'API existants ayant un historique de paiements réussis peuvent accéder à l'API GPT-4 avec un contexte de 8K », a déclaré OpenAI dans un billet de blog.La société prévoit d'ouvrir l'accès aux nouveaux développeurs d'ici la fin de ce mois, puis de lever les limites de taux d'utilisateurs par la suite en fonction de la disponibilité des ressources de calcul.L'API GPT-4 passe en disponibilité générale en même temps que les API de trois autres modèles d'OpenAI. Vu la stabilité et la robustesse des modèles GPT-3.5 Turbo, DALL·E et Whisper pour une utilisation à grande échelle en production, OpenAI annonce également leur disponibilité générale via des API.Notons que GPT-3.5 Turbo est un modèle de génération de texte basé sur GPT-3, mais avec des améliorations et des ajustements pour offrir de meilleures performances. Il est conçu pour générer du texte de manière plus rapide et plus efficace que GPT-3, tout en maintenant une qualité de sortie élevée. Bien qu'il ne soit pas aussi avancé que GPT-4, il offre une option intermédiaire pour les utilisateurs qui recherchent des performances améliorées par rapport à GPT-3.DALL-E est quant à lui un modèle de génération d'images réalistes à partir de descriptions textuelles. Il peut être utilisé dans divers domaines, tels que l'art, la conception de produits et la création de personnages virtuels.En ce qui concerne Whisper, il s'agit d'un modèle développé spécialisé dans la conversion de la parole en texte, qui permet donc aux développeurs d'intégrer une fonctionnalité de transcription automatique dans leurs propres applications.Les plans à long terme de l'entreprise incluent le lancement d'une fonctionnalité de réglage fin pour GPT-4 et GPT-3.5 Turbo, qui permettra aux développeurs d'améliorer la précision des modèles en les entraînant sur des ensembles de données personnalisés. OpenAI travaille à la mise en place sécurisée de ce réglage fin pour GPT-4 et GPT-3.5 Turbo et prévoit que cette fonctionnalité soit disponible plus tard cette année.OpenAI a également profité pour annoncer son intention de mettre fin à la prise en charge d'un certain nombre d'anciens modèles que l'entreprise commercialise via des API. Ils seront abandonnés le 4 janvier 2024. Certains des modèles concernés seront automatiquement mis à niveau vers de nouveaux produits OpenAI, tandis que d'autres nécessiteront une mise à niveau manuelle de la part des développeurs.Ces changements particuliers sont liés en partie à une mise à jour qu'OpenAI a déployée dans ses produits plus tôt cette année : passer des complétions de texte aux complétions de chat.Ainsi, dans le cadre de ses investissements accrus dans l'API Chat Completions et de ses efforts pour optimiser sa capacité de calcul, OpenAI retirera certains de ses anciens modèles utilisant l'API Completions initiale. Bien que cette API reste accessible, elle sera désormais étiquetée comme « obsolète » dans la documentation pour les développeurs d'OpenAI. La société prévoit que les améliorations futures des modèles et des produits se concentrent sur l'API de complétion de chat et n'a pas l'intention de publier de nouveaux modèles utilisant l'API de complétion initiale.Source : OpenAI Avez-vous déjà intégré les modèles d'OpenAI dans vos applications ?Que pensez-vous des fonctionnalités et améliorations de GPT-4 ?