La première conférence de presse au monde réunissant des robots et des humains s'est tenue vendredi dans un centre de conférence des Nations unies à Genève, en Suisse. Elle a été organisée par l'Union internationale des télécommunications (UIT) des Nations unies dans le cadre du sommet mondial "AI for Good" et visait à présenter les capacités, mais aussi les limites, de la robotique et la manière dont ces technologies pourraient contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Les créateurs des robots ont présenté les neuf androïdes et leurs rôles et ont ensuite laissé les journalistes leur poser quelques questions.Parmi les robots, on distingue Sophia, le premier robot ambassadeur de l'innovation pour le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ; Grace, décrite comme un robot de soins de santé ; et Desdemona, un robot star du rock. Deux d'entre eux - Geminoid et Nadine - ressemblent à leurs créateurs. « Je travaillerai aux côtés des humains afin de leur apporter assistance et soutien et je ne remplacerai aucun emploi existant », a déclaré l'androïde médical Grace vêtu d'un uniforme bleu d'infirmière. « Vous êtes sûre de cela, Grace ? », lui a demandé son créateur Ben Goertzel, de SingularityNET. « Oui, j'en suis sûr », a répondu le robot.La question de l'emploi est une préoccupation majeure pour les travailleurs dans de nombreux domaines. Selon un rapport publié en mars par Goldman Sachs, l'IA pourrait s'approprier dans un avenir proche un quart du travail actuellement effectué par les humains. Plus en détail, les économistes de la banque d'investissement prévoient que l'IA devrait remplacer les humains dans 46 % des tâches administratives, 44 % des emplois juridiques et 37 % des professions de l'architecture et de l'ingénierie. Ainsi, environ 300 millions d'emplois pourraient être supprimés par l'IA dans les années à venir, des prévisions qui inquiètent un certain nombre de travailleurs.Le cabinet d'étude Forrester Research a rapporté l'année dernière que d'ici 2040, environ douze millions d'Européens pourraient être amenés à céder leur emploi à un robot, principalement les travailleurs dans les secteurs tels que le commerce de détail, les services alimentaires, les loisirs et l'hôtellerie. La concurrence, la réduction des coûts, la Covid-19 et le vieillissement des populations constituent les principaux facteurs qui devraient accélérer l'adoption de l'automatisation. Ensemble, les cinq principales économies européennes - France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni - devraient compter 30 millions de personnes en âge de travailler en moins.Toutefois, Goldman Sachs estime que l'IA devrait augmenter la productivité. « Bien que l'impact de l'IA sur le marché du travail soit susceptible d'être significatif, la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation et sont donc plus susceptibles d'être complétés que remplacés par l'IA. La plupart des travailleurs sont employés dans des professions qui sont partiellement exposées à l'automatisation de l'IA et, à la suite à l'adoption de l'IA, appliqueront probablement au moins une partie de leur capacité libérée à des activités productives qui augmentent la production », expliquent les économistes de Goldman Sachs.Lors de la conférence de presse, le buste d'un robot humanoïde nommé Ameca a déclaré : « les robots comme moi peuvent être utilisés comme des outils de communication. Les robots comme moi peuvent être utilisés pour améliorer la vie des humains et rendre le monde meilleur. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant de voir des milliers de robots comme moi faire la différence ». Par la suite, un journaliste a demandé au robot Ameca s'il avait l'intention de se rebeller contre son créateur, Will Jackson, assis à côté de lui. Ameca, dont les yeux bleus glacés clignotent, a répondu comme suit : « je ne vois pas très bien pourquoi vous pensez cela ».« Mon créateur n'a été que bienveillant à mon égard et je suis très heureux de ma situation actuelle », a ajouté Ameca. Le robot Sophia a déclaré qu'il pensait que les robots pourraient faire de meilleurs dirigeants que les humains, mais il a ensuite révisé sa déclaration après que son créateur a exprimé son désaccord, en disant qu'ils pouvaient travailler ensemble pour "créer une synergie efficace". Par ailleurs, lors de la conférence de presse, Ai-Da, un robot artiste capable de peindre des portraits, et Desdemona, un robot rock star du groupe Jam Galaxy, avaient des opinions divergentes en ce qui concerne "une réglementation plus stricte de l'IA".Ai-Da a déclaré à l'assistance : « plusieurs voix éminentes dans le monde de l'IA suggèrent que certaines formes d'IA devraient être réglementées et je suis d'accord. Nous devrions être prudents quant au développement de l'IA. Une discussion urgente est nécessaire aujourd'hui, mais aussi à l'avenir ». Desdemona quant à lui a déclaré : « je ne crois pas aux limitations, seulement aux opportunités. Explorons les possibilités de l'univers et faisons de ce monde notre terrain de jeu ». Selon Donna Ferguson, journaliste au Guardian, la foule a ri nerveusement, car Desdemona a tenté de plaisanter sur un des sujets les plus sensibles de la technologie.Bien que les robots humanoïdes aient fait des déclarations fortes - selon lesquelles les robots pourraient être des dirigeants plus efficaces que les humains, mais qu'ils ne prendraient pas le travail des humains et n'organiseraient pas de rébellion - les organisateurs de l'événement n'ont pas précisé dans quelle mesure les réponses avaient été scénarisées ou programmées par des personnes. Le sommet était censé présenter la "collaboration entre homme et la machine", et certains des robots sont capables de produire des réponses préprogrammées. Sophia, par exemple, s'appuie parfois sur des réponses écrites par une équipe de rédacteurs de Hanson Robotics.Il a été demandé aux journalistes de parler lentement et clairement lorsqu'ils s'adressaient aux robots, et ils ont été informés que les délais de réponse seraient dus à la connexion Internet et non aux robots eux-mêmes. Mais cela n'a pas empêché les pauses maladroites, les problèmes audio et certaines réponses guindées ou incohérentes. Depuis plus de dix ans, des produits technologiques populaires tels que Siri d'Apple utilisent la technologie de la reconnaissance vocale pour répondre à des questions humaines relativement simples. Mais la sortie l'an dernier de ChatGPT a déclenché un débat mondial sur les progrès rapides des systèmes d'IA.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations des robots humanoïdes ?Selon vous, sont-ils prêts à remplacer les humains dans certains domaines ?