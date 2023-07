Afin de faire la lumière sur la façon dont les consommateurs ordinaires semblent percevoir l'IA aujourd'hui, Adobe a décidé d'interroger des dizaines de milliers de consommateurs ainsi que des professionnels du marketing en 2023. Les personnes interrogées proviennent d'un large éventail de pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, des pays européens comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, ainsi que des pays scandinaves comme le Danemark et la Suède.En outre, des pays asiatiques tels que la Thaïlande, l'Inde, le Japon, la Malaisie et Singapour ont également été inclus, ainsi que la Nouvelle-Zélande. Ceci étant dit, il est important de noter que 57 % des personnes qui ont répondu à cette enquête ont déclaré que l'IA était utile pour améliorer leur production créative.La préférence pour l'IA devient encore plus prononcée lorsqu'on s'intéresse aux consommateurs de la génération Z. 75 % d'entre eux ont déclaré qu'ils pensaient que l'IA les aiderait à libérer enfin leur potentiel créatif, en tenant compte de tous les éléments.Quant à la manière dont l'IA pourrait affecter leur interaction avec les marques, 72 % des consommateurs ont indiqué que l'IA générative les aiderait à établir des relations plus positives avec les marques avec lesquelles ils interagissent régulièrement. 80 % des Millennials et 83 % des membres de la génération Z ont également déclaré la même chose, suggérant qu'ils seraient plus susceptibles d'aimer acheter auprès des marques que ce n'aurait été le cas autrement si elles utilisaient l'IA générative d'une manière ou d'une autre.Dans l'ensemble, les consommateurs qui préféreraient que les marques n'utilisent pas l'IA générative constituent une très petite minorité. À peine 10 % des personnes ayant répondu à ces enquêtes ont déclaré qu'elles n'aimaient pas l'idée que les entreprises utilisent l'IA générative, ce qui pourrait aider les marques à s'assurer qu'il s'agit du bon choix.89 % des spécialistes du marketing ont déclaré qu'ils utilisaient déjà l'IA dans une certaine mesure. Il sera intéressant de voir à quoi ressemblera cette tendance à l'avenir, car éviter l'IA pourrait revenir à ne pas apprécier l'utilisation d'Internet une fois qu'il commencera à se banaliser.Source : AdobePensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?À votre avis, l'IA peut-elle stimuler la créativité ? Pourquoi ?