Nous sommes déçus que le SAG-AFTRA ait choisi de faire la grève plutôt que de négocier un accord qui aurait bénéficié à ses membres et à l’industrie du divertissement. Nous avons fait des propositions raisonnables et équitables sur tous les sujets en discussion, y compris une proposition révolutionnaire sur l’IA qui protège les images numériques des acteurs pour les membres du SAG-AFTRA. Nous avons également proposé des augmentations significatives des salaires minimaux, des résidus et des contributions aux régimes de santé et de retraite, ainsi que des améliorations des conditions de travail et de sécurité. Nous sommes prêts à reprendre les négociations à tout moment et nous espérons que le SAG-AFTRA reviendra à la table avec un esprit constructif et un engagement envers un accord mutuellement avantageux. Nous sommes déçus que le SAG-AFTRA ait choisi de faire la grève plutôt que de négocier un accord qui aurait bénéficié à ses membres et à l’industrie du divertissement. Nous avons fait des propositions raisonnables et équitables sur tous les sujets en discussion, y compris une proposition révolutionnaire sur l’IA qui protège les images numériques des acteurs pour les membres du SAG-AFTRA. Nous avons également proposé des augmentations significatives des salaires minimaux, des résidus et des contributions aux régimes de santé et de retraite, ainsi que des améliorations des conditions de travail et de sécurité. Nous sommes prêts à reprendre les négociations à tout moment et nous espérons que le SAG-AFTRA reviendra à la table avec un esprit constructif et un engagement envers un accord mutuellement avantageux.

Les entreprises membres de l'AMPTP ont entamé les négociations avec la SAG-AFTRA dans le but de forger un nouveau contrat mutuellement avantageux. L'AMPTP a présenté un accord qui offrait des augmentations de salaire et résiduelles historiques, des plafonds considérablement plus élevés sur les cotisations de retraite et de santé, des protections contre les auditions, des périodes d'option de série raccourcies et une proposition d'IA révolutionnaire qui protège les ressemblances numériques des acteurs pour les membres du SAG-AFTRA. Une grève n'est certainement pas le résultat que nous espérions car les studios ne peuvent pas fonctionner sans les artistes qui donnent vie à nos émissions de télévision et à nos films. L'Union a malheureusement choisi une voie qui conduira à des difficultés financières pour d'innombrables milliers de personnes qui dépendent de l'industrie. Les entreprises membres de l'AMPTP ont entamé les négociations avec la SAG-AFTRA dans le but de forger un nouveau contrat mutuellement avantageux. L'AMPTP a présenté un accord qui offrait des augmentations de salaire et résiduelles historiques, des plafonds considérablement plus élevés sur les cotisations de retraite et de santé, des protections contre les auditions, des périodes d'option de série raccourcies et une proposition d'IA révolutionnaire qui protège les ressemblances numériques des acteurs pour les membres du SAG-AFTRA. Une grève n'est certainement pas le résultat que nous espérions car les studios ne peuvent pas fonctionner sans les artistes qui donnent vie à nos émissions de télévision et à nos films. L'Union a malheureusement choisi une voie qui conduira à des difficultés financières pour d'innombrables milliers de personnes qui dépendent de l'industrie.

La Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) est un syndicat professionnel américain représentant plus de 160 000 acteurs, figurants, et professionnels des médias du monde entier, travaillant pour le cinéma, la télévision, la publicité, les jeux vidéo, la radio, la musique , etc. Selon sa déclaration, la Guild doit « négocier et renforcer les accords collectifs qui établissent un niveau équitable de compensation et de bénéfices, et les conditions de travail ».L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP, littéralement Alliance des producteurs de films et de télévision) quant à elle est une association professionnelle basée à Sherman Oaks, en Californie, qui représente plus de 350 sociétés américaines de production télévisuelle et cinématographique dans le cadre de négociations collectives avec des syndicats de l'industrie du divertissement, notamment SAG-AFTRA, la Directors Guild of America, la Writers Guild of America West and East, la Fédération américaine des musiciens et l'International Alliance of Theatrical Stage Employees.La SAG-AFTRA n’a pas réussi à conclure un nouveau contrat avec les studios d’Hollywood et les services de streaming. Le syndicat des acteurs réclame entre autre une augmentation des salaires et de la transparence sur les projets diffusés en ligne, ainsi qu’une protection de leurs droits sur leur image face à l’utilisation de l’IA. Le syndicat dénonce aussi les conditions de travail difficiles et la précarité de nombreux acteurs qui ne peuvent pas vivre de leur métier.Pendant une conférence de presse donnée hier au cours de laquelle les acteurs hollywoodiens ont confirmé qu'ils allaient en grève, Duncan Crabtree-Ireland, le négociateur en chef de la SAG-AFTRA, a révélé une proposition des studios hollywoodiens très surprenante : « cette proposition d'IA "révolutionnaire" qu'ils nous ont présentée hier, ils ont proposé que nos artistes de fond puissent être scannés, reçoivent un jour de salaire et leurs entreprises devraient possèdent ce scan, leur image, leur ressemblance et devraient pouvoir les utiliser pour le reste de l'éternité sur n'importe quel projet de leur choix, sans consentement ni compensation. Donc, si vous pensez que c'est une proposition révolutionnaire, je vous suggère de réfléchir à nouveau ».L'utilisation de l'IA générative a été l'un des principaux points de friction dans les négociations entre les deux parties (c'est aussi un problème majeur derrière la grève des écrivains), et dans sa déclaration d'ouverture de la conférence de presse, la présidente de SAG-AFTRA, Fran Drescher, a déclaré que « Si nous ne nous tenons pas debout en ce moment, nous allons tous avoir des ennuis, nous allons tous être en danger d'être remplacés par des machines ».L’Alliance of Motion Picture and Television Producers a répondu à la grève des acteurs en disant qu’elle était « déçue » que le SAG-AFTRA ait choisi de faire la grève plutôt que de négocier. L’AMPTP, qui représente les principaux studios et services de streaming, a également déclaré qu’elle était « prête à reprendre les négociations à tout moment » :Dans un autre communiqué, l'AMPTP a déclaré :La grève du SAG-AFTRA, qui a commencé à minuit, heure du Pacifique, est la première grève du syndicat des acteurs depuis 1980. Le syndicat affirme que les studios et les services de streaming ne lui ont pas offert un contrat juste et équitable, qui reflète les changements radicaux dans l’industrie du divertissement causés par la montée en puissance du streaming et de l’IA.La grève du SAG-AFTRA intervient alors que les scénaristes sont également en grève depuis le 1mai, après l’échec des négociations avec l’AMPTP sur des questions similaires. Les deux syndicats se soutiennent mutuellement dans leur lutte pour obtenir un meilleur contrat. La grève des acteurs et des scénaristes risque de paralyser l’industrie du divertissement, qui se remettait à peine de la pandémie de Covid-19.Source : conférence de presse SAG-AFTRA (vidéo dans le texte)Que pensez-vous de la grève des acteurs et des scénaristes ?Pensez-vous que l’IA représente une menace ou une opportunité pour les acteurs et l’industrie du divertissement ?Quels sont vos films ou séries préférés diffusés en ligne ?Quel est le rôle d’un syndicat dans la défense des droits des travailleurs du divertissement ?Quelles sont les conséquences de la grève sur votre consommation de films et de séries ?