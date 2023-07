Les chercheurs ont comparé huit réponses générées par ChatGPT avec les réponses d'un groupe de contrôle de 24 étudiants utilisant le(TTCT), largement reconnus. L'IA a répondu sans avoir la capacité d'accéder aux données en ligne, ce qui garantit une évaluation équitable. Les résultats des groupes humains et de l'IA ont été comparés à ceux de 2 700 étudiants qui ont passé le TTCT en 2016.À la surprise générale, ChatGPT a fait preuve d'une fluidité extraordinaire, surpassant les autres en générant un grand nombre d'idées exceptionnelles avec originalité. Cependant, sa flexibilité et sa capacité à générer divers types et catégories d'idées se sont classées dans le "", ce qui signifie qu'il y a encore de la place pour l'amélioration.Le directeur de l'étude, le Dr Erik Guzik, s'est montré enthousiaste à l'égard de la présentation de ChatGPT. L'IA a surpassé la plupart des étudiants de l'État en atteignant le top 1 % des meilleurs au niveau de l'originalité. Fait extraordinaire, certains étudiants du groupe de contrôle ont également atteint ce niveau.En d'autres termes, ChatGPT a remis en question notre intellectualité en matière de capacités et de créativité humaine. En réponse à la question de savoir ce qui constitue une bonne performance au TTCT, l'IA a suggéré qu'il fallait comprendre la créativité humaine. Cette étude vise à souligner la nécessité de disposer d'outils d'évaluation plus sophistiqués et plus cultivés pour faire la différence entre les idées générées par l'IA et les idées humaines. Elle nous incite ainsi, nous les humains, à repenser la notion intouchable de notre créativité. Le TTCT fonctionne en simulant des tâches d'ingéniosité de la vie réelle. Les participants ont réfléchi à de nouvelles façons d'améliorer les produits qu'ils utilisent. Le Dr Guzik souligne l'importance de penser différemment et encourage les participants à trouver des idées inattendues et nouvelles.L'entrepreneuriat et l'innovation régionale sont les implications réfléchies des capacités créatives de l'IA. L'envisage d'intégrer l'IA dans les cours afin de préparer les étudiants à l'avenir. Christian Gilde, de l'UM Western, et Christian Byrge, de l'université de Vilnius, ont mené cette recherche novatrice, révélant l'immense perspective de l'IA et sa capacité à redéfinir notre conception de la créativité.En conclusion, il est possible que les performances de ChatGPT dans les tests de créativité démontrent sa capacité à rivaliser avec les penseurs humains, voire à les dépasser. Alors que la capacité créative de l'IA continue de progresser, nous devons embrasser son potentiel et découvrir des moyens d'exploiter et d'utiliser efficacement ses aptitudes à l'innovation.Source : UM Research Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis ? L'IA peut-elle réellement surpasser la créativité humaine ?