Meta Platforms Inc. met à disposition son modèle d'intelligence artificielle en langage large, Llama 2, pour une utilisation commerciale par le biais de partenariats avec les principaux fournisseurs de services en cloud, y compris Microsoft Corp. Meta ne fait pas payer l'accès ou l'utilisation du modèle qu'elle a développé, a déclaré la société. Au contraire, en ouvrant la technologie à d'autres entreprises, Meta affirme qu'elle bénéficiera des améliorations qui pourront être apportées lorsque davantage de développeurs l'utiliseront, la soumettront à des tests de résistance et identifieront les problèmes qu'elle pose.En rendant le grand modèle linguistique (LLM) plus largement accessible, Meta s'impose aux côtés d'autres géants de la technologie comme un acteur clé de la course à l'armement en matière d'IA. Meta consacre des sommes record à l'infrastructure de l'IA et son directeur général, Mark Zuckerberg, a déclaré que l'intégration des améliorations de l'IA dans tous les produits et algorithmes de l'entreprise était une priorité.Meta a pris en charge le coût de la formation des modèles. Des fournisseurs de services en nuage, dont Microsoft, Amazon.com Inc. et Hugging Face, hébergent les outils et fournissent la puissance informatique nécessaire à leur fonctionnement.Meta a déclaré qu'elle n'avait aucun commentaire à faire sur la question de savoir si Microsoft ferait payer l'accès à Llama 2 via ses services en nuage et sous Windows. Un porte-parole d'Amazon a déclaré que la société ne facturait pas l'accès au modèle et que les clients ne payaient que pour l'utilisation de SageMaker, son kit d'outils pour les développeurs d'apprentissage automatique. Microsoft et Hugging Face n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.Le lancement commercial de Llama 2 est le premier projet issu du groupe d'IA générative de l'entreprise, une nouvelle équipe constituée en février. Pour préparer le lancement du nouveau modèle, les employés de Meta et des tiers ont effectué des tests de sécurité appelés "". Il s'agit d'un modèle distinct de celui que Meta utilise pour ses propres produits.", a déclaré Ahmad Al Dahle, vice-président du groupe d'IA générative de Meta. "Ce partenariat rapproche Meta de Microsoft, qui s'est imposé grâce à son investissement et à son partenariat technologique avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, qui fait payer l'accès à son modèle.Source : Microsoft Que pensez-vous de ce partenariat ?