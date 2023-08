Le lancement des chatbots IA sur les applications de Meta arrive bientôt. Les "personas" de Meta, des personnages IA, pourraient être lancés dès le mois prochain. Le lancement d’une fonctionnalité de chatbot IA qui sera intégrée aux plateformes de Meta, y compris Facebook et Instagram, arrive bientôt. La fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de discuter avec diverses personnalités de l’IA pour la recherche et les recommandations,Outre le chatbot basé sur l'ancien président des États-Unis, le géant californien des médias sociaux étudie également la possibilité de créer un chatbot qui donnerait des conseils sur les options de voyage à la manière d'un surfeur. L'objectif de ces chatbots, que les employés de Meta ont baptisés "personas", sera de fournir une nouvelle fonction de recherche et d'offrir des recommandations.L’information est publiée alors que les dirigeants de Meta s'efforcent d'améliorer la rétention sur sa nouvelle application textuelle Threads, qui a perdu plus de la moitié de ses utilisateurs dans les semaines qui ont suivi son lancement le 5 juillet dernier.Il y a quelques jours, la société mère de Facebook a fait état d'une forte augmentation de ses recettes publicitaires lors de la publication de ses résultats, prévoyant un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes du marché. L'entreprise a remonté la pente après une année 2022 difficile, portée par l'engouement pour les technologies émergentes d'intelligence artificielle et par une cure d'austérité qui l'a amenée à licencier environ 21 000 personnes depuis l'automne dernier.

Meta a lancé en juillet denier une nouvelle version de son modèle d'intelligence artificielle open-source appelée Llama 2 pour un usage commercial, qui sera distribuée par Microsoft via son service cloud Azure et fonctionnera sur le système d'exploitation Windows. Il été a rapporté en juillet qu'Apple travaillait sur des offres d'IA similaires à ChatGPT d'OpenAI et à Bard de Google, ajoutant qu'elle avait construit son propre framework, connu sous le nom "Ajax" , pour créer de grands modèles de langage et qu'elle testait également un chatbot que certains ingénieurs appellent "Apple GPT".L'idée d'une fonction "Chat avec une IA" est apparue pour la première fois en juin, lorsque le chercheur Alessandro Paluzzi a partagé des captures d'écran d'un nouvel outil offrant aux utilisateurs la possibilité de poser des questions et de demander des conseils à 30 chatbots d'IA différents sur Instagram. Meta aurait prévu de lancer les nouveaux chatbots d'IA en septembre.Source : Financial TimeQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ce nouveaux outils que veut lancer Meta ?