Anthropic lance Claude Instant 1.2 avec une longueur de contexte de 100 000 et des améliorations dans le codage mathématique et logique

La version actualisée de Claude Instant, Claude Instant 1.2, intègre les points forts du modèle phare d'Anthropic récemment annoncé, Claude 2, et présente des gains "significatifs" dans des domaines tels que les mathématiques, le codage, le raisonnement et la sécurité, selon Anthropic. Lors de tests internes, Claude Instant 1.2 a obtenu un score de 58,7 % sur un test de codage, contre 52,8 % pour Claude Instant 1.1, et 86,7 % sur une série de questions mathématiques, contre 80,9 % pour Claude Instant 1.1.Les entreprises qui travaillent avec Claude peuvent désormais accéder à sa dernière version de Claude Instant, la version 1.2, disponible via son API. Claude Instant est un modèle plus rapide, moins cher, mais toujours très performant, qui peut gérer un éventail de tâches, y compris le dialogue informel, l'analyse de texte, le résumé et la compréhension de documents.Claude Instant 1.2 incorpore les forces du dernier modèle Claude 2 dans des cas d'utilisation réels et montre des gains significatifs dans des domaines clés tels que les mathématiques, le codage, le raisonnement et la sécurité. Il génère des réponses plus longues et plus structurées et suit mieux les instructions de formatage. Instant 1.2 présente également des améliorations en matière d'extraction de citations, de capacités multilingues et de réponse aux questions.Claude Instant 1.2 surpasse Claude Instant 1.1 en mathématiques et en codage, obtenant 58,7 % à l'évaluation Codex contre 52,8 % pour le modèle précédent. Il a également obtenu un score de 86,7 % sur le benchmark GSM8K, contre 80,9 % pour Claude Instant 1.1.Le dernier modèle a également amélioré la sécurité. Il hallucine moins et résiste mieux aux jailbreaks, comme le montre l'évaluation automatisée du red-teaming.Source : Anthropic Quel est votre avis sur cette mise à jour ?