55 % des organisations ayant déployé l'IA adoptent une stratégie "AI-First" avec de nouveaux cas d'utilisation

", a déclaré Erick Brethenoux, analyste vice-président distingué chez Gartner. "L'enquête a été menée d'octobre à décembre 2022 auprès de 622 répondants issus d'organisations américaines, françaises, britanniques et allemandes ayant déployé l'IA. Gartner définit une organisation "" comme celle qui a déployé plus de cinq cas d'utilisation de l'IA dans plusieurs unités et processus commerciaux, en production depuis plus de trois ans.Pour l'ensemble des organisations, les répondants ont déployé en moyenne 41 cas d'utilisation de l'IA, les cas d'utilisation restant en production pendant 3,5 ans. Le nombre de cas d'utilisation et la durée de production augmentent avec la taille de l'entreprise, les entreprises internationales déclarant en moyenne 51 cas d'utilisation en production depuis 4,3 ans.Le facteur de différenciation le plus important identifié parmi les organisations ayant atteint la maturité en matière d'IA est la participation d'un conseiller juridique au stade de l'idéation des cas d'utilisation de l'IA. Les organisations ayant atteint la maturité en matière d'IA étaient 3,8 fois plus susceptibles d'impliquer des experts juridiques à la phase d'idéation du cycle de vie d'un projet d'IA.", a déclaré Brethenoux. "Les organisations qui ont plus d'expérience en matière d'IA ne veulent pas qu'on leur dise qu'elles ont franchi une limite une fois qu'elles sont plus avancées dans le processus de développement d'un cas d'utilisation de l'IA.Lorsqu'elles évaluent le retour sur investissement de l'IA, 52 % des organisations matures en matière d'IA se concentrent sur une combinaison de mesures techniques et commerciales pour évaluer le retour sur investissement. Dans les organisations moins matures, les mesures techniques sont le plus souvent utilisées pour mesurer la valeur des cas d'utilisation de l'IA.Un plus grand nombre d'organisations matures en matière d'IA (41 % contre 24 % pour toutes les autres) utilisent des mesures commerciales liées au succès des clients pour estimer le retour sur investissement. En outre, 47 % des organisations matures en matière d'IA citent le service à la clientèle comme l'une des trois principales fonctions commerciales bénéficiant de l'IA, contre 34 % pour les autres.", a déclaré Brethenoux. "."Les organisations ayant atteint la maturité en matière d'IA sont également plus susceptibles de définir des mesures plus tôt dans le cycle de vie de l'IA. Soixante-sept pour cent des organisations matures en matière d'IA définissent des mesures dès la phase d'idéation de chaque cas d'utilisation, contre 44 % des organisations moins matures.Source : GartnerPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette stratégie de "AI-First" ?