L'IA favoriserait les ransomwares : une nouvelle étude de la société de cybersécurité Barracuda en explique les raisons

Il convient de mentionner que l'IA pourrait alimenter cette tendance, car l'IA faciliterait le lancement de ces attaques en premier lieu. Ceci étant dit, il est important de noter qu'il est de plus en plus difficile de déterminer quels courriels contiennent des logiciels malveillants, ce qui n'aurait pas été le cas autrement. L'amélioration de la grammaire et de l'orthographe supprime un facteur crucial pour déterminer l'authenticité d'une forme de communication donnée. Les ransomwares en tant que service facilitent également considérablement la mise en œuvre de campagnes de logiciels malveillants et de ransomwares.Grâce à l'IA, les acteurs malveillants n'ont plus qu'à mettre au point une sorte d'invite qui leur permettra d'atteindre leur objectif. Les connaissances en matière de codage sont aujourd'hui beaucoup moins nécessaires qu'auparavant, ce qui pourrait avoir pour conséquence que les ransomwares deviennent un problème plus important qu'auparavant.Le volume de ces attaques ne cessant d'augmenter, il sera intéressant de voir quelles mesures seront prises pour les tenir à distance. Les ransomwares peuvent faire des ravages dans les entreprises, car ils peuvent bloquer leurs données vitales. Les chefs d'entreprise devraient donc conserver des copies de sauvegarde de toutes leurs données afin d'éviter d'avoir à payer la rançon demandée. Le problème avec le paiement de la rançon, c'est qu'il est plus probable que vous soyez à nouveau pris pour cible à l'avenir, et c'est pourquoi les ransomwares connaissent une augmentation considérable dans le monde entier. Ils ne montrent aucun signe de ralentissement et l'IA leur donne une impulsion considérable.Source : Barracuda Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, que doivent faire les entreprises pour se protéger de cette menace ?