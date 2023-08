Envoyé par Zoom Envoyé par CONDITIONS D'UTILISATION DE ZOOM

UTILISATION DES DONNÉES, LICENCES ET RESPONSABILITÉS



10.1 Contenu du Client. Les données, le contenu, les communications, les messages, les fichiers, les documents ou tout autre matériel que vous ou vos Utilisateurs finaux générez ou fournissez en relation avec les Services ou le Logiciel, ainsi que les transcriptions, les enregistrements, les résultats, les affichages visuels ou tout autre contenu qui en résultent, sont désignés sous le nom de Contenu client.



10.2 Utilisations autorisées et concession de licence au Client. Zoom n'accèdera, ne traitera ou n'utilisera le Contenu Client que pour les raisons suivantes (les " Utilisations Autorisées ") : (i) en accord avec cet Accord et comme requis pour exécuter nos obligations et fournir les Services ; (ii) en accord avec notre Déclaration de Confidentialité ; (iii) comme autorisé ou instruit par vous ; (iv) comme requis par la Loi ; ou (v) pour des raisons légales, de sûreté ou de sécurité, y compris l'application de nos Directives d'Utilisation Acceptable. Vous accordez à Zoom une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de redevance, sous-licenciable et transférable, ainsi que tous les autres droits requis ou nécessaires pour les utilisations autorisées.



Zoom n'utilise aucun de vos contenus audio, vidéo, chat, partage d'écran, pièces jointes ou autre contenu client de type communication (tels que les résultats des sondages, les tableaux blancs et les réactions) pour entraîner Zoom ou des modèles d'intelligence artificielle de tiers.



10.3 Nos obligations concernant le Contenu Client. Zoom maintiendra des mesures de protection physiques et techniques raisonnables pour empêcher la divulgation ou l'accès non autorisé au Contenu Client. Zoom vous informera s'il a connaissance d'une divulgation non autorisée ou d'un accès non autorisé au Contenu Client. Zoom peut utiliser des consultants, des entrepreneurs, des fournisseurs de services, des sous-traitants et d'autres tiers autorisés par Zoom dans le cadre de la fourniture des Services ou du Logiciel. Zoom s'assurera que tout partage du Contenu Client avec un tiers autorisé sera conforme à la loi applicable.



10.4 Responsabilités du Client. Vous êtes seul responsable du respect de toutes les lois et réglementations relatives au Contenu Client, y compris les lois vous obligeant à obtenir le consentement d'un tiers pour utiliser, licencier ou générer du Contenu Client et à fournir les avis appropriés sur les droits des tiers. Zoom peut supprimer tout Contenu Client, à tout moment et sans préavis, si Zoom se rend compte qu'il viole une disposition de cet Accord ou une loi applicable. Vous conservez tous les droits de propriété sur votre Contenu Client sous réserve de toute licence ou autres droits accordés par la présente.



10.5 Données générées par le service. Les données de télémétrie, les données d'utilisation du produit, les données de diagnostic et les données similaires que Zoom recueille ou génère en relation avec votre utilisation ou celle de vos Utilisateurs finaux des Services ou du Logiciel sont appelées Données Générées par le Service.

Zoom s’explique sur l’usage des données des utilisateurs pour l’IA

Zoom, la populaire plateforme de communication vidéo, a dû faire face à des critiques de la part de ses utilisateurs qui ont découvert que ses conditions d’utilisation semblaient autoriser la société à utiliser les données générées par les appels pour entraîner l’IA. Cette section des conditions d’utilisation a été signalée par un blog technologique et a provoqué une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont même menacé de quitter Zoom et de se tourner vers ses concurrents.Face à ce tollé, Zoom a publié un billet de blog dans lequel il a expliqué qu’il ne ferait pas usage des appels des utilisateurs pour former l’IA sans leur consentement explicite et qu’il respecterait leur vie privée et leurs choix. Zoom a également modifié la formulation de sa section 10.2 pour la rendre plus claire et transparente, et a invité les utilisateurs à lui faire part de leurs commentaires et suggestions. Plus précisément, la section des conditions d’utilisation de Zoom indique :« Vous consentez à ce que Zoom accède, utilise, collecte, crée, modifie, distribue, traite, partage, entretienne et stocke les données générées par le service à toutes fins, dans la mesure et de la manière permises par la loi applicable », dit en partie la section 10.2. L'une des finalités énumérées dans cette section est « l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle (y compris à des fins de formation et de réglage des algorithmes et des modèles) ».Zoom a été critiqué en ligne par ses utilisateurs, qui ont menacé de changer de plateforme pour leurs appels. « Je pense qu’il faut arrêter d’utiliser @Zoom, qui profite de vous pour entraîner son IA », a dit Gabriella Coleman, anthropologue à Harvard, sur X. « Bonjour @Zoom, je suis un client payant. Je ne veux pas que mes conversations privées servent à entraîner l’IA. Je résilie mon compte aujourd’hui. Il y a d’autres options que vous », a écrit Brianna Wu, créatrice de jeux vidéo, sur X.Face à ces réactions, Smita Hashim, responsable produit chez Zoom, a expliqué dans un article de blog que la société avait ajouté une phrase à ses conditions de service pour indiquer que « nous ne nous servirons pas du contenu audio, vidéo ou de chat des clients pour entraîner nos modèles d’intelligence artificielle sans votre accord ».« Les clients de Zoom choisissent s’ils veulent activer ou non les fonctions d’intelligence artificielle générative et s’ils veulent partager ou non le contenu des clients avec Zoom pour améliorer nos produits », a dit un porte-parole de Zoom dans un communiqué. « Nous avons modifié nos conditions de service pour confirmer que nous ne nous servirons pas du contenu audio, vidéo ou de chat des clients pour entraîner nos modèles d’intelligence artificielle sans votre accord. »Dans un commentaire sur le site Hacker News, géré par Y Combinator, Aparna Bawa, directrice des opérations de Zoom, a précisé que « les participants sont informés en réunion ou par une fenêtre contextuelle Chat Compose lorsque ces fonctions sont activées dans notre interface utilisateur, et ils savent que leurs données peuvent être utilisées pour améliorer le produit ».En juillet, plus de 8 000 auteurs, dont Suzanne Collins, qui a écrit, et Margaret Atwood, qui a écrit "The Handmaid's Tale", ont signé une lettre ouverte adressée aux dirigeants d'entreprises telles qu'OpenAI et Stability AI pour leur demander une compensation, alors qu'ils affirment que ces entreprises ont utilisé leurs livres pour entraîner leurs systèmes d'intelligence artificielle sans leur permission.À la lumière de cette expérience, on découvre que Zoom a dû faire face à la méfiance et à la colère de ses utilisateurs, qui se sont sentis trahis par ses conditions d’utilisation ambiguës. Zoom a réagi en clarifiant sa politique et en modifiant sa formulation, mais il reste à voir si cela suffira à restaurer la confiance et la fidélité de ses clients. Cette expérience soulève également la question éthique de l’utilisation des données personnelles pour entraîner l’IA , qui concerne de nombreux auteurs et créateurs. Il semble donc nécessaire de définir des règles claires et transparentes pour protéger les droits et la vie privée des utilisateurs et des auteurs face aux avancées de l’IA.Source : Zoom À votre avis, comment Zoom peut-il garantir le respect du consentement et de la vie privée de ses utilisateurs ?Quelles sont les meilleures alternatives à Zoom pour les utilisateurs qui ne veulent pas partager leurs données avec l’IA ?Comment Zoom peut-il se différencier de ses concurrents en matière d’éthique et de transparence ?