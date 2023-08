Alibaba, le géant technologique chinois, lance un modèle d'IA en libre accès pour tenter de concurrencer le Llama 2 de Meta

Elle intervient également après que Meta a dévoilé le mois dernier un modèle similaire en libre accès, appelé Llama 2, qui a suscité un grand intérêt. Certains analystes estiment que les modèles en libre accès peuvent réduire la domination actuelle du marché par OpenAI, le développeur de ChatGPT, et Google, dont les modèles d'IA font payer des frais élevés aux utilisateurs.Alibaba Cloud a annoncé en avril son LLM, baptisé Tongyi Qianwen, qui se décline en plusieurs versions comportant différents nombres de paramètres. Alibaba a déclaré que Qwen-7B et Qwen-7B-Chat sont deux versions de petite taille de Tongyi Qiawen qui visent à aider les petites et moyennes entreprises à commencer à utiliser l'IA. "", a déclaré l'entreprise.Toutefois, les entreprises comptant plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels devront demander une licence à Alibaba avant d'utiliser les deux modèles. De même, le Llama 2 de Meta nécessite une licence pour les utilisateurs de plus de 700 millions d'utilisateurs.Alibaba a déclaré que Tongyi Qianwen possédait des versions comportant un plus grand nombre de paramètres qui n'ont pas été mis en libre accès, mais elle n'a pas précisé combien de paramètres contenait son plus grand modèle. La plus grande version du Llama 2 de Meta comporte 70 milliards de paramètres.La Chine tente de rattraper les États-Unis dans le domaine de l'IA, Pékin encourageant les entreprises chinoises à développer rapidement des modèles d'IA nationaux et "" capables de rivaliser avec ceux mis au point par les entreprises américaines.Outre Alibaba, les géants de la technologie tels que Tencent Holdings et Huawei ont développé de manière agressive leurs propres modèles d'IA au cours des derniers mois.Source : AlibabaQuel est votre avis sur cette course à l'IA ?