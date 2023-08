Les compétences humaines sont essentielles à l'ère de l'IA

Disponibilité croissante de l'IA générative

« Les informations saisies dans un outil d'IA générative peuvent faire partie de son ensemble d'apprentissage, ce qui signifie que des informations sensibles ou confidentielles pourraient se retrouver dans les résultats d'autres utilisateurs », a déclaré Xu. « En outre, l'utilisation des résultats de ces outils pourrait bien aboutir à une violation involontaire des droits de propriété intellectuelle des autres utilisateurs. » Il est important de sensibiliser les dirigeants d'entreprise à la nécessité de faire preuve de prudence et de transparence dans l'utilisation de ces outils afin que les risques liés à la propriété intellectuelle puissent être correctement atténués, tant en ce qui concerne les données d'entrée que les données de sortie des outils d'IA générative ;

les outils d'IA générative peuvent éventuellement partager des informations sur les utilisateurs avec des tiers, tels que des fournisseurs ou des prestataires de services, sans avis préalable. Cela pourrait constituer une violation de la législation sur la protection de la vie privée dans de nombreuses juridictions. Par exemple, une réglementation a déjà été mise en œuvre en Chine et dans l'UE, et des propositions de réglementation sont en cours d'élaboration aux États-Unis, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni, entre autres ; La cybersécurité : « Les pirates informatiques testent toujours les nouvelles technologies pour trouver des moyens de les détourner à leurs propres fins, et l'IA générative n'échappe pas à la règle », a déclaré Xu. « Nous avons vu des exemples de logiciels malveillants et de codes de ransomware que l'IA générative a été amenée à produire, ainsi que des attaques par 'prompt injections' qui peuvent amener ces outils à donner des informations qu'ils ne devraient pas. Cela conduit à l'industrialisation des attaques de phishing avancées. »

En effet, l’IA générative peut créer de nouveaux rôles professionnels et augmenter la productivité et la créativité des travailleurs. Les entreprises qui adoptent l’IA et qui investissent dans la formation de leur main-d’œuvre peuvent bénéficier d’une croissance plus rapide de leur chiffre d’affaires. Il est donc essentiel d’apprendre à utiliser l’IA ou de risquer de se faire remplacer par quelqu’un qui sait s’en servir.L'IA ne remplacera pas les personnes, mais les personnes qui utilisent l'IA remplaceront celles qui ne l'utilisent pas. Une enquête menée par AMD auprès de 2 500 responsables informatiques mondiaux a révélé que l’IA est considérée comme un facteur d’amélioration de l’efficacité des employés par 67 % d’entre eux. Ils sont également majoritairement favorables à l’utilisation de l’IA pour optimiser les modèles de travail. Toutefois, ils reconnaissent que leur organisation n’est pas encore prête à intégrer pleinement l’IA et qu’ils ont besoin d’un plan quinquennal pour le faire.Ils ont également avoué ne pas avoir expérimenté les dernières applications d’IA basées sur le traitement du langage naturel, qui ont connu une forte croissance depuis le lancement de ChatGPT. Malgré ces obstacles, ils ont déjà prévu des budgets pour la mise en œuvre de projets d’IA dans leur entreprise. Alors que l'intelligence artificielle (IA) monte en puissance, les dirigeants s'interrogent sur ses implications pour l'entreprise. Les progrès rapides de l'IA promettent de bouleverser les modèles économiques traditionnels et de transformer le travail quotidien des employés.En réponse, certains chefs d'entreprise se hâtent de se réorganiser, en valorisant les nouvelles compétences et spécialités tout en privant de priorité celles qui sont devenues obsolètes. D'autres se concentrent sur l'embauche, essayant de faire le plein de talents de la prochaine génération pour combler le déficit de compétences. Il s'agit là de tactiques appropriées à court terme, mais elles n'abordent pas le problème plus important qui se profile à l'horizon : de nombreuses tâches effectuées aujourd'hui par les employés ne seront plus nécessaires dans l'entreprise de demain.L'IA et l'automatisation créent une nouvelle division du travail entre les humains et les machines. Le Forum économique mondial (WEF) prévoit que cette évolution perturbera 85 millions d'emplois dans le monde entre 2020 et 2025 et créera 97 millions de nouvelles fonctions. Ce changement radical inaugure une nouvelle ère. Certains l’appellent l'ère de la main-d'œuvre augmentée, une ère où les partenariats homme-machine stimulent la productivité et génèrent une valeur commerciale exponentielle. Cependant, cette évolution creuse également le fossé des compétences au niveau mondial.Le WEF prévoit que 44 % des compétences des travailleurs seront perturbées entre 2023 et 2028, soit une augmentation de neuf points de pourcentage par rapport à sa dernière projection quinquennale. L'IA générative pourrait faire grimper ce chiffre encore plus haut. Une récente enquête de l'IBM Institute for Business Value (IBM IBV) a révélé que 4 dirigeants sur 5 affirment que l'IA générative modifiera les rôles et les compétences des employés. Mais seuls 28 % des PDG interrogés dans le cadre de notre étude sur les PDG en 2023 ont évalué l'impact potentiel de l'IA générative sur leur main-d'œuvre actuelle.Si les travailleurs de tous niveaux ressentiront les effets de l'IA générative, les employés de niveau inférieur devraient connaître le changement le plus important. Plus de trois cadres sur quatre affirment que les postes de débutants sont déjà touchés, alors que 22 % seulement disent la même chose pour les postes de cadres ou de dirigeants.Au fur et à mesure que l'IA évolue, ses effets vont probablement s'intensifier dans tous les domaines, y compris au niveau des cadres et de la direction. Aucun niveau n'est à l'abri de l'impact. Cela obligera les cadres à repenser les rôles professionnels, les ensembles de compétences et la manière dont le travail est effectué.Quel est le problème de talents le plus pressant auquel les entreprises sont confrontées aujourd'hui ? L'acquisition de nouvelles compétences pour leur personnel. Les dirigeants interrogés dans le cadre de notre enquête estiment que 40 % de leurs effectifs devront se recycler en raison de la mise en œuvre de l'IA et de l'automatisation au cours des trois prochaines années. Cela représente 1,4 milliard de personnes sur les 3,4 milliards que compte la population active mondiale, selon les statistiques de la Banque mondiale.Quel type de requalification ? En moyenne, 87 % des cadres s'attendent à ce que les rôles professionnels soient augmentés, plutôt que remplacés, par l'IA générative. Ce chiffre est plus proche des trois quarts dans le marketing (73 %) et le service à la clientèle (77 %) - et plus de 90 % dans les achats (97 %), le risque et la conformité (93 %), et la finance (93 %).6 De manière intrigante, les compétences STEM sont en chute libre, passant de la première place en 2016 à la 12e place en 2023.Comme le besoin de perspicacité technique a augmenté de manière plus générale, de nombreux dirigeants peuvent maintenant considérer ces compétences comme des enjeux de table. Dans une perspective d'avenir, les cadres se concentrent davantage sur le développement des compétences humaines, la gestion du temps et des priorités, la collaboration et la communication arrivant en tête de liste.Gartner a publié cette semaine une étude qui révèle également que l'IA générative est une préoccupation majeure pour les responsables des risques d'entreprise. L'enquête Gartner montre que l'IA générative est devenue un risque émergent pour les entreprises. La disponibilité croissante de l'IA générative, telle que ChatGPT d'OpenAI et Google Bard, est devenue l'une des principales préoccupations des responsables des risques d'entreprise au deuxième trimestre 2023, selon Gartner.« L'IA générative est le deuxième risque le plus souvent cité dans notre enquête du deuxième trimestre, apparaissant dans le top 10 pour la première fois », a déclaré Ran Xu, directeur de la recherche au sein de Gartner Risk & Audit Practice. « Cela reflète à la fois la croissance rapide de la sensibilisation du public et de l'utilisation des outils d'IA générative, ainsi que l'étendue des cas d'utilisation potentiels, et donc des risques potentiels, que ces outils engendrent. »En mai 2023, Gartner a interrogé 249 cadres supérieurs des risques d'entreprise afin de fournir aux dirigeants une vue comparative de 20 risques émergents. La viabilité des tiers est le risque émergent le plus important que les entreprises surveillent le plus étroitement dans l'enquête du 2e trimestre. L'incertitude de la planification financière est le troisième risque classé, suivi par le risque de concentration des cloud. Les tensions commerciales avec la Chine ont complété les cinq principaux risques, répartis entre des questions symptomatiques de la volatilité macroéconomique et géopolitique actuelle et des préoccupations liées à la technologie.Cette technologie a été le deuxième risque le plus cité dans l'enquête du cabinet de recherche pour le deuxième trimestre 2023, apparaissant pour la première fois dans le top 10, a déclaré Ran Xu, directeur de recherche pour la pratique du risque et de l'audit de Gartner. « Cela reflète à la fois la croissance rapide de la sensibilisation du public et de l'utilisation des outils d'IA générative, ainsi que l'étendue des cas d'utilisation potentiels et, par conséquent, des risques potentiels que ces outils engendrent », a déclaré Ran Xu.Gartner a précédemment identifié six risques liés à l'IA générative et quatre domaines de réglementation de l'IA qui sont pertinents pour les fonctions d'assurance. En termes de gestion du risque d'entreprise, trois aspects principaux doivent être pris en compte, selon les experts de Gartner :La réticence à adopter pleinement l'IA dans l'entreprise n'est pas surprenante, car de nombreuses sociétés n'ont pas confiance en cette nouvelle technologie et choisissent de la laisser en dehors de leurs principales priorités. Parmi les responsables informatiques qui accordent la priorité à l'IA, 90 % constatent déjà une amélioration de l'efficacité sur le lieu de travail, et la plupart pensent qu'ils peuvent résoudre les problèmes de sécurité et d'efficacité et améliorer les capacités de détection automatique des menaces de cybersécurité.Toutefois, l'enquête AMD a également révélé que la priorité actuelle de 66 % des responsables informatiques est l'augmentation de la vitesse et des performances des systèmes, mais que le renforcement de la confidentialité et de la sécurité des données n'arrive qu'en deuxième position.