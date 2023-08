Quatre thèmes de tendances technologiques émergentes

L'intelligence artificielle générative (IA) se situe au sommet des attentes exagérées du cycle de l'évolution des technologies émergentes de Gartner, dans le Hype Cycle for Emerging Technologies de 2023 et devrait atteindre des avantages transformationnels d'ici deux à cinq ans. L'IA générative s'inscrit dans le thème plus large de l'IA émergente, une tendance clé de ce Hype Cycle qui crée de nouvelles opportunités d'innovation.« La popularité de nombreuses nouvelles techniques d'IA aura un impact profond sur les entreprises et la société. Le pré-entraînement massif et l'échelle des modèles de base de l'IA, l'adoption virale des agents conversationnels et la prolifération des applications génératives de l'IA annoncent une nouvelle vague de productivité de la main-d'œuvre et de créativité des machines », a déclaré Arun Chandrasekaran, vice-président analyste distingué chez Gartner.Le Hype Cycle for Emerging Technologies est unique parmi les Hype Cycles de Gartner parce qu'il distille des informations clés à partir de plus de 2 000 technologies et cadres appliqués dont Gartner dresse le profil chaque année, en un ensemble succinct de technologies émergentes « à connaître absolument ». Ces technologies sont susceptibles d'apporter des avantages transformationnels au cours des deux à dix prochaines années.« Alors que tous les regards sont actuellement tournés vers l'IA, les DSI et les directeurs techniques doivent également porter leur attention sur d'autres technologies émergentes ayant un potentiel transformationnel. Il s'agit notamment des technologies qui améliorent l'expérience des développeurs, stimulent l'innovation grâce à l'omniprésence du cloud et offrent une sécurité et une confidentialité centrées sur l'humain », a déclaré Melissa Davis, VP Analyst chez Gartner.« Comme les technologies de ce Hype Cycle sont encore à un stade précoce, il y a une grande incertitude sur la façon dont elles évolueront. Ces technologies embryonnaires présentent des risques plus importants pour le déploiement, mais des avantages potentiellement plus importants pour les premiers utilisateurs », a ajouté madame Davis.: outre l'IA générative, plusieurs autres techniques d'IA émergentes offrent un immense potentiel pour améliorer l'expérience numérique des clients, prendre de meilleures décisions commerciales et créer une différenciation concurrentielle durable. Ces technologies comprennent la simulation d'IA, l'IA causale, l'apprentissage automatique fédéré, la science des données graphiques, l'IA neuro-symbolique et l'apprentissage par renforcement.: DevX fait référence à tous les aspects des interactions entre les développeurs et les outils, plateformes, processus et personnes avec lesquels ils travaillent pour développer et fournir des produits et services logiciels. L'amélioration du DevX est essentielle à la réussite de l'initiative numérique de la plupart des entreprises. Elle est également essentielle pour attirer et retenir les meilleurs talents en ingénierie, maintenir le moral des équipes à un niveau élevé et veiller à ce que le travail soit motivant et gratifiant.Les technologies clés qui améliorent le DevX comprennent l'ingénierie logicielle augmentée par l'IA, le SaaS centré sur l'API, GitOps, les portails de développeurs internes, le bureau de programme open-source et les plateformes de gestion du flux de valeur.: Au cours des dix prochaines années, le cloud computing passera du statut de plateforme d'innovation technologique à celui d'outil omniprésent et de moteur essentiel de l'innovation commerciale. Pour permettre cette adoption généralisée, le cloud computing est de plus en plus distribuée et se concentrera sur des secteurs verticaux. Pour maximiser la valeur des investissements dans le cloud computing, il faudra une mise à l'échelle opérationnelle automatisée, l'accès à des outils de plateforme natifs du cloud computing et une gouvernance adéquate.Les technologies clés permettant le Pervasive cloud comprennent les FinOps augmentés, les environnements de développement cloud, la durabilité cloud, cloud-native, cloud-out to edge, les plateformes cloud industrielles et WebAssembly (Wasm).: Les humains restent la principale cause des incidents de sécurité et des violations de données. Les organisations peuvent devenir résilientes en mettant en œuvre un programme de sécurité et de confidentialité centré sur l'humain, qui tisse un tissu de sécurité et de confidentialité dans la conception numérique de l'organisation. De nombreuses technologies émergentes permettent aux entreprises de créer une culture de confiance mutuelle et de prise de conscience des risques partagés dans la prise de décision entre de nombreuses équipes.Les technologies clés qui soutiennent l'expansion de la sécurité et de la protection de la vie privée centrées sur l'homme comprennent l'IA TRISM, l'architecture maillée de cybersécurité, l'IA générative de cybersécurité, le chiffrement homomorphique et la cryptographie postquantique.Source : GartnerQue pensez-vous de ce rapport de Gartner ? Le trouvez-vous pertinent ?