Ce sont les acteurs établis, et non les startups, qui en tireront le plus de bénéfices

Alimenter le boom de l'IA : les secteurs clés

L'émergence de l'IA remodèle le paysage du marché de l'emploi

Alimenté par l'essor de modèles d'IA tels que ChatGPT, le marché de l'IA générative devrait exploser pour atteindre le chiffre stupéfiant de 1 300 milliards de dollars de dépenses annuelles, passant rapidement de 40 milliards de dollars en 2023 à 67 milliards de dollars prévus cette année, selon un nouveau rapport de recherche de Bloomberg Intelligence.Cette trajectoire indique un formidable taux de croissance annuel de 42 % au cours de la prochaine décennie, l'IA générative finissant par représenter 12 % des dépenses technologiques mondiales d'ici 2032.", a déclaré Mandeep Signh, chercheur principal à l'origine du rapport de Bloomberg Intelligence.Il est intéressant de noter que le rapport suggère que les bénéfices de cette croissance seront principalement récoltés par les poids lourds technologiques établis plutôt que par les startups émergentes. Parmi les premiers à tirer profit de cette montée en puissance de l'IA figurent la division "Cloud" d'Amazon, Microsoft, Google et Nvidia.Ce point de vue correspond à celui des investisseurs en capital-risque qui ont évité d'investir dans les jeunes pousses de l'IA parce qu'ils pensaient que les entreprises en place s'empareraient des gains. Sam Lessin, investisseur en capital-risque chez Slow Ventures, a expliqué son point de vue : "".Le rapport estime que l'explosion de la demande d'IA générative devrait provenir de plusieurs secteurs critiques. Le principal moteur devrait être le besoin croissant d'infrastructures capables d'entraîner des modèles d'IA, qui devrait atteindre 247 milliards de dollars d'ici 2032. En outre, l'IA générative devrait s'emparer d'une part substantielle du marché de la publicité numérique, avec des dépenses prévues de 192 milliards de dollars d'ici 2032. À l'heure actuelle, les dépenses annuelles mondiales en publicité numérique s'élèvent à environ 500 milliards de dollars.Le rapport prévoit également que les recettes des serveurs d'IA pourraient atteindre 134 milliards de dollars par an d'ici à 2023. Reflétant cette demande insatiable de puissance de calcul pour l'IA, le cours de l'action NVIDIA a récemment bondi de plus de 28 % en l'espace d'une semaine, à la suite de l'annonce de résultats prometteurs et de prévisions optimistes liées à la demande de matériel d'IA. La demande actuelle de puissance de calcul pour l'IA est si forte que les fournisseurs de cloud, tels que Microsoft, ont rationné l'accès à l'informatique pour les principales équipes internes d'IA afin d'équilibrer la capacité avec la demande intense.La transformation rapide provoquée par l'essor de l'IA remodèle également le marché de l'emploi. En avril, Dropbox a licencié 16 % de ses effectifs, le PDG Drew Houston expliquant ce changement par la volonté de consacrer davantage de ressources aux rôles liés à l'IA et de réduire les départements matures.Houston a déclaré : "", ajoutant : "".Wall Street, elle aussi, connaît une évolution de l'embauche liée à l'IA. Les données de la société de conseil Evident révèlent que 40 % de tous les postes ouverts dans plusieurs des plus grandes banques sont désormais des postes liés à l'IA, tels que des ingénieurs de données, des quants, etc.Alexandra Mousavizadeh, PDG et cofondatrice d'Evident, a déclaré que le lancement de ChatGPT en 2022 avait "". Elle a décrit la concurrence accrue pour les talents comme une "", qui se déroule dans diverses industries.Source : Bloomberg Intelligence Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces prévisions de Bloomberg ? Trouvez-vous qu'elles sont pertinentes ?Êtes-vous d'accord avec le point de vue selon lequel les géants technologiques établis profiteront davantage de la croissance de l'IA générative que les startups émergentes ?