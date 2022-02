", a déclaré Ritu Jyoti, vice-présidente de groupe, Worldwide Artificial Intelligence (AI) and Automation Research chez IDC. "Parmi les trois catégories technologiques, les logiciels d'IA verront leur part de dépenses diminuer légèrement en 2022, car les dépenses pour le matériel et les services d'IA augmentent plus rapidement. Cette tendance se poursuivra en 2023. Dans l'ensemble, les services d'IA devraient connaître la croissance la plus rapide des dépenses au cours des cinq prochaines années, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 %, tandis que le TCAC pour le matériel d'IA sera de 20,5 %.Dans la catégorie des logiciels d'IA, les applications d'IA représentaient 47 % des dépenses au premier semestre 2021, suivies des logiciels d'infrastructure de systèmes d'IA avec une part d'environ 35 %. En termes de croissance, les plateformes d'IA devraient afficher les meilleurs résultats avec un TCAC de 34,6 % sur cinq ans. Le segment à la croissance la plus lente sera celui des logiciels d'infrastructure de systèmes d'IA, avec un TCAC de 14,1 % sur cinq ans.Dans le segment des applications d'intelligence artificielle, l'IA ERM devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années par rapport à l'IA CRM et au reste des applications d'intelligence artificielle. Parmi tous les marchés logiciels nommés publiés dans le Tracker, le logiciel de cycle de vie de l'IA devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 38,9% sur cinq ans.Dans la catégorie des services d'IA, les services informatiques d'IA ont connu une croissance de 20,4 % d'une année sur l'autre au premier semestre 2021, les dépenses mondiales atteignant 18,4 milliards de dollars. Cette croissance devrait s'améliorer pour atteindre 22 % en 2022 et s'y maintenir jusqu'à la fin de la période de prévision. Les services commerciaux d'IA ne sont pas loin derrière en termes de croissance, avec un TCAC de 21,9 % sur cinq ans. D'ici 2025, IDC prévoit que les dépenses globales en services d'IA atteindront 52,6 milliards de dollars.Concernant les logiciels et les services, la catégorie Matériel d'IA a connu la plus forte croissance en termes de part de marché au premier semestre 2021 avec un bond de 0,5 % de part. Elle devrait atteindre 5 % de part de marché en 2022 avec une croissance de 24,9 % en glissement annuel. Le stockage d'IA a connu une croissance plus forte que le serveur d'IA au cours du premier semestre de 2021. Toutefois, cette tendance s'inversera en 2022, le serveur IA devant connaître une croissance de 26,1 %, contre 19,7 % pour le stockage IA. En termes de part de dépenses, le serveur IA se taille la part du lion dans la catégorie, à plus de 80 %.", a déclaré Peter Rutten, vice-président de la recherche, Performance Intensive Computing chez IDC. "Source : IDCQu'en pensez-vous ?Votre entreprise prévoit-elle d'augmenter considérablement ses dépenses en IA en 2022 ?