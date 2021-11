La révolution de l'IA est en marche, et la plupart des entreprises n'en sont pas satisfaites. Comme cela a toujours été une préoccupation majeure des masses lorsqu'il s'agit de technologie et de progrès, il y a toujours la possibilité que le prochain grand développement puisse entraîner la perte d'emplois. Les progrès de la science et de la technologie, dans le but de développer de nouveaux produits ou d'automatiser toutes les fonctions possibles, s'accompagnent toujours d'un certain nombre de suppressions d'emplois. Mais l'informatique crée beaucoup d'emplois, donc c'est une sorte de situation gagnant-perdant.Unsupervised est une entreprise spécialisée dans l'analyse de données et les statistiques, qui recueille des informations pertinentes pour ses clients et génère des informations et des résultats importants. L'étude de la société a été menée dans le but de montrer à quel point la technologie de l'IA est utile dans le paysage actuel de l'emploi. La pandémie de COVID-19 a frappé les employeurs du monde entier avec une pénurie soudaine de personnel. Comme de nombreuses entreprises qui ont besoin d'un personnel de terrain n'en ont soudainement plus, il a fallu trouver une solution pour les aider à se maintenir à flot.Cependant, surtout aux États-Unis, même après que la pandémie ait commencé à s'éteindre, des emplois sont restés vacants, beaucoup suggérant que les effets du capitalisme tardif ont fatigué les employés. Quoi qu'il en soit, la mise en œuvre de l'IA a augmenté dans tous les domaines, mais l'effet global a-t-il été utile et positif ? L'étude d'Unsupervised le suggère.Dans le cadre de cette étude, 520 propriétaires d'entreprises ont été interrogés sur leur attitude à l'égard de la mise en œuvre de l'IA. 38 % de la population de l'échantillon a déclaré avoir déjà mis en œuvre l'IA, et la moitié de ce groupe a également déclaré que la technologie s'était avérée bénéfique pour l'entreprise dans son ensemble. Parmi les 38 % de la population, 57 % des propriétaires d'entreprise étaient des femmes, 42 % des hommes et 1 % des personnes non binaires.20 % de l'ensemble de la population de l'échantillon ont également déclaré que la mise en œuvre de l'IA avait augmenté la rentabilité globale de l'entreprise.Cependant, 40 % du groupe a également admis son manque d'expérience avec cette technologie.Cela signifie clairement que des emplois doivent être réservés aux postes informatiques, qui seront ensuite utilisés pour maintenir et réguler la technologie mise en œuvre.Source : Unsupervised Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise a-t-elle déjà adopté l'intelligence artificielle ? quels en sont les réusltats, tant au niveau de l'entreprise, qu'au niveau humain ?