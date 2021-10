Les banques et l'industrie manufacturière sont les domaines qui dépenseront le plus en solutions d'IA au cours de la période de prévision de cinq ans, les investissements dans les soins de santé enregistrant la croissance la plus rapide à long terme. Les dépenses d'IA dans le commerce de détail seront largement axées sur l'automatisation du service client et la mise en œuvre de moteurs de recommandation et d'automatisation des processus de vente. L'industrie manufacturière allouera une grande partie de ses investissements en IA aux solutions de gestion et d'investigation de la qualité et aux systèmes qui aident les fabricants à effectuer une maintenance prédictive.", a déclaré Andrea Minonne, analyste de recherche senior chez IDC UK. "Leévalue les dépenses pour les technologies qui analysent, organisent, accèdent et fournissent des services de conseil sur la base d'une gamme d'informations non structurées. Le Spending Guide quantifie l'opportunité de l'IA en fournissant des données pour 27 cas d'utilisation dans 19 industries, dans neuf régions et 32 pays. Des données sont également disponibles pour les catégories connexes de matériel, de logiciels et de services.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions d'IDC ?La croissance des investissements dans les solutions d'IA vous fait-elle craindre des pertes d'emploi massives dans le futur ?