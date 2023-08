L'armée de l'air américaine teste un prototype de drone avec un logiciel basé sur l'intelligence artificielle

Cela le place à l'avant-garde des efforts déployés par l'armée américaine pour exploiter les capacités d'une technologie émergente dont les vastes avantages potentiels sont tempérés par de profondes inquiétudes quant au degré d'autonomie qu'il convient d'accorder à une arme mortelle. Essentiellement un drone de nouvelle génération, le Valkyrie est un prototype de ce que l'armée de l'air espère voir devenir un puissant complément à sa flotte d'avions de chasse traditionnels, en donnant aux pilotes humains un essaim d'ailerons robotisés hautement compétents à déployer dans la bataille. Sa mission est de combiner l'intelligence artificielle et ses capteurs pour identifier et évaluer les menaces ennemies, puis, après avoir obtenu l'aval d'un pilote, de passer à l'acte...L'émergence de l'intelligence artificielle contribue à l'émergence d'une nouvelle génération de sous-traitants du Pentagone qui cherchent à saper, ou du moins à perturber, la primauté de longue date de la poignée d'entreprises géantes qui fournissent aux forces armées des avions, des missiles, des chars et des navires. La possibilité de construire des flottes d'armes intelligentes, mais relativement peu coûteuses, qui pourraient être déployées en grand nombre, permet aux responsables du Pentagone de réfléchir à de nouvelles façons d'affronter les forces ennemies.Le programme Valkyrie donne un aperçu de la manière dont le secteur de l'armement, la culture militaire, les tactiques de combat et la concurrence avec les pays rivaux sont remodelés par les progrès rapides de la technologie. L'acquisition et le maintien d'un avantage en matière d'intelligence artificielle est l'un des éléments d'une course de plus en plus ouverte avec la Chine pour la supériorité technologique en matière de sécurité nationale.Les planificateurs militaires craignent que l'on ne puisse plus compter sur la combinaison actuelle d'avions et de systèmes d'armes de l'armée de l'air, malgré les milliards de dollars investis dans ces appareils, pour dominer un conflit de grande ampleur avec la Chine, en particulier s'il impliquait une invasion de Taïwan par la Chine. En effet, la Chine équipe ses côtes et les îles artificielles qu'elle a construites en mer de Chine méridionale de plus d'un millier de missiles anti-navires et anti-aériens qui réduisent considérablement la capacité des États-Unis à répondre à une éventuelle invasion de Taïwan sans subir des pertes massives dans les airs et en mer.", a déclaré le général de division R. Scott Jobe, qui, jusqu'à cet été, était chargé de définir les exigences du programme de combat aérien, alors que l'armée de l'air s'efforce d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses avions de chasse et ses drones. "", a déclaré le général Jobe lors d'une interview au Pentagone, en faisant référence au déploiement d'un grand nombre de drones contre les forces ennemies. "."L'armée de l'air se rend compte qu'elle doit également faire face à des préoccupations profondes concernant l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de la crainte que la technologie ne se retourne contre ses créateurs humains (comme Skynet dans la série de films "") ou de réticences plus immédiates à l'idée de permettre aux algorithmes de guider l'utilisation de la force meurtrière.", a déclaré Mary Wareham, directrice de la division armes de Human Rights Watch, qui milite pour l'établissement de limites internationales sur les armes dites létalement autonomes.Une politique récemment révisée du Pentagone sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes autorise l'utilisation autonome de la force létale, mais tout projet de construction ou de déploiement d'une telle arme doit d'abord être examiné et approuvé par un groupe militaire spécial. Les humains continueront à jouer un rôle central dans la nouvelle vision de l'armée de l'air, ont déclaré de hauts responsables du Pentagone, mais ils seront de plus en plus associés à des ingénieurs en logiciel et à des experts en apprentissage automatique, qui affineront constamment les algorithmes régissant le fonctionnement des robots qui voleront à leurs côtés.Les essais fonctionnels de base du drone n'étaient que la préparation au véritable spectacle, où le Valkyrie va au-delà de l'utilisation d'outils de pilotage automatique avancés et commence à tester les capacités de combat de son intelligence artificielle. Lors d'un test prévu dans le courant de l'année, le drone de combat sera invité à poursuivre puis à tuer une cible ennemie simulée au-dessus du golfe du Mexique, en élaborant sa propre stratégie pour la mission.Au cours de la phase actuelle, l'objectif est de tester la capacité de vol du Valkyrie et le logiciel d'intelligence artificielle, de sorte que l'aéronef ne transporte aucune arme. Le combat aérien prévu se déroulera avec un ennemi "", même si l'agent de l'I.A. à bord du Valkyrie croira qu'il s'agit d'un ennemi réel.Les responsables estiment qu'il faudra cinq à dix ans pour mettre au point un système de combat aérien basé sur l'intelligence artificielle. Les commandants de l'armée de l'air font pression pour accélérer l'effort, mais reconnaissent que la rapidité ne peut être le seul objectif. "", a déclaré le général Jobe. [I]Il s'agit d'une technologie avancée qui s'améliore de jour en jour, au fur et à mesure que l'on continue à former ces algorithmes.Elle les oblige également à s'interroger sur le rôle que les humains devraient jouer dans les conflits menés avec des logiciels conçus pour tuer. L'article ajoute que l'armée de l'air américaine prévoit de construire 1 000 à 2 000 drones IA pour un coût unitaire de 3 millions de dollars. Certains se concentreront sur des missions de surveillance ou de réapprovisionnement, d'autres voleront en essaims d'attaque et d'autres encore serviront d'"" à un pilote humain.