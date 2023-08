Accélérer le développement d'applications

Envoyé par Google Envoyé par Aujourd'hui, nous élargissons les fonctionnalités de Duet AI dans Google Cloud en avant-première, avec une disponibilité générale prévue plus tard dans l'année. Duet AI peut désormais fournir une assistance en matière d'IA à travers une large gamme de produits et de services Google Cloud afin de servir davantage d'utilisateurs du cloud, qu'il s'agisse de développeurs, d'opérateurs, de spécialistes des données ou de professionnels de la cybersécurité.



Nous avons lancé Duet AI dans Google Cloud lors de la conférence Google I/O en mai, et présenté des fonctionnalités destinées aux développeurs, telles que l'assistance au code et au chat. Depuis, des testeurs de confiance du monde entier ont découvert la puissance de Duet AI, tandis que nous nous efforcions d'étendre ses capacités et de les intégrer à un large éventail de produits et de services dans l'ensemble de notre portefeuille.

Certaines personnes pourraient ne pas apprécier les fonctionnalités de Duet AI

The Gmail use case is one-line email replies. The use case is for business professionals, and it shows. The writing is almost painfully formal. pic.twitter.com/GYORxkICZD — Charlie Guo (@charlierguo) May 12, 2023

Playing with Google Duet this morning in #googleSlides



Told it to make a robot teacher in front of the chalkboard.#googleEDU pic.twitter.com/md3sTV2YxV — Alice Keeler (@alicekeeler) August 28, 2023

Duet AI dans Google Cloud fournit une assistance tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Cela inclut la génération de code, la citation des sources, la couverture des tests, la conception et la publication d'API, la migration des applications. Avec Duet AI, les développeurs peuvent utiliser le langage naturel pour comprendre rapidement un code et des API complexes, suivre les meilleures pratiques de codage, générer rapidement des tests unitaires, etc. Le code de Duet AI et l'assistance par chat sont disponibles dans les environnements de développement tels que la console Google Cloud, les stations de travail Cloud et l'éditeur Cloud Shell.En outre, grâce aux extensions IDE Cloud Code, il est également possible de trouver Duet AI dans des IDE tiers tels que VSCode et les IDE JetBrains comme CLion, GoLand, IntelliJ, PyCharm, Rider et WebStorm. « Nous fournissons Duet AI là où vous passez votre temps à développer votre code, afin que vous puissiez rester plus longtemps dans l'état de flux et minimiser le changement de contexte », affirme Google.Dans Google Meet, Google affirme que Duet AI peut « s’assurer que vous êtes au mieux de votre forme et de votre son avec un look de studio, un éclairage de studio et un son de studio », y compris la « détection des visages », des fonctions qui semblent très éloignées des capacités typiques de l’IA générative - ainsi que des sous-titres traduits automatiquement.Dans Google Chat, Duet lit tout ce qui se passe dans les conversations afin que l'utilisateur puisse « poser des questions sur votre contenu, obtenir un résumé des documents partagés dans un espace et rattraper les conversations manquées ». Duet peut également capturer des notes et des vidéos et envoyer un résumé aux participants à la réunion. En utilisant la fonction « Assister pour moi » de Duet, Google affirme que « Duet AI sera en mesure de participer à la réunion en votre nom et de vous envoyer un récapitulatif plus tard. »Selon certains analystes, l’une des plus grandes fonctionnalités activées par cette IA est sa possibilité de prendre des notes en temps réel : cliquez sur, et l’application capturera un résumé et les éléments d’action pendant la réunion.Bien que l’équipe marketing fasse de grandes promesses, de l'avis de certains utilisateurs, Duet semble assez banal en pratique, comme un mélange de Google Bard et des versions plus complexes des fonctions d’autocomplétion existantes de Google. Un auteur nommé Charlie Guo a passé en revue les caractéristiques de Duet dans un fil de discussion X (twitter) utile, notant les compositions maladroites du modèle d’IA dans les courriels.« Le cas d'utilisation de Gmail consiste à répondre à des courriels d'une seule ligne. Il s'agit d'une application destinée aux professionnels, et cela se voit. L'écriture est presque douloureusement formelle. D'une certaine manière, je pense que cette expérience est pire que celle de l'autocomplétion gris clair que nous avons eue dans Gmail pendant un certain temps. Ces phrases avaient au moins tendance à ressembler à ce que je dirais. Il faudrait que je réécrive complètement ces brouillons pour qu'ils aient l'air authentiques. Par ailleurs, j'espérais vraiment pouvoir résumer les fils de discussion, mais il semblerait que ce ne soit pas encore le cas », dit-il.Dans Slides, une enseignante sponsorisée par Google, Alice Keeler, a demandé à Google Duet de créer un robot enseignant devant un tableau noir et l'a posté sur X. De l’avis de ceratins internautes, les résultats sont maladroits et sans doute inutilisables, pleins de défauts révélateurs que l'on retrouve dans les œuvres d'art de synthèse d'image de 2022. En somme, Duet AI est une fonctionnalité intéressante qui peut aider à faciliter certaines tâches quotidiennes mais qui n'est pas encore parfaite.