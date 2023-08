OpenAI n’est pas la seule entreprise à profiter du boom de l’IA

Alphabet : la maison-mère de Google possède plusieurs filiales dédiées à l’IA, comme Google Cloud AI, qui propose des services cloud basés sur l’IA, ou TensorFlow, une plateforme open source pour créer et entraîner des modèles d’apprentissage automatique. Alphabet a également racheté plusieurs startups spécialisées dans l’IA, comme DeepMind, qui a développé AlphaGo, un programme capable de battre les meilleurs joueurs de go au monde.

Microsoft : la grande enseigne du logiciel propose Azure AI, une plateforme cloud qui intègre des services d'IA comme la reconnaissance faciale, la traduction automatique ou le chatbot. Microsoft est aussi le principal partenaire d'OpenAI.

Amazon : le leader du e-commerce dispose d'AWS AI, une offre cloud qui regroupe des outils d'IA comme la compréhension du langage naturel, la synthèse vocale ou l'analyse d'images. Amazon utilise aussi l'IA pour optimiser ses processus internes, comme la gestion des stocks, la livraison ou la recommandation de produits. Amazon a également acquis des entreprises liées à l'IA, comme Zoox, qui développe des véhicules autonomes.

Meta : le nouveau nom de Facebook reflète sa volonté de se positionner sur le marché du métavers, un univers virtuel où les utilisateurs peuvent interagir grâce à des avatars. Pour cela, Meta mise sur l'IA pour créer des expériences immersives et personnalisées. Ses équipes ont créé des outils IA comme PyTorch, un framework open source pour l'apprentissage profond.

IBM : l'un des pionniers de l'informatique est connu pour son système d'IA Watson, qui peut répondre à des questions en langage naturel et analyser des données complexes. IBM propose aussi des solutions d'IA pour différents secteurs, comme la santé, la finance ou l'éducation. IBM a par ailleurs vendu sa division dédiée aux processeurs pour se concentrer sur le cloud et l'IA5.

Baidu : le moteur de recherche chinois est un leader dans le domaine de l'IA en Chine. Baidu offre des services d'IA comme la reconnaissance vocale, la conduite autonome ou les assistants virtuels. Baidu a également créé une plateforme open source nommée PaddlePaddle, qui permet aux développeurs de construire et déployer des applications d'IA6.

Tencent : la grande enseigne du jeu vidéo et des réseaux sociaux en Chine investit massivement dans l'IA pour améliorer ses produits et services. Tencent utilise l'IA pour optimiser ses jeux en ligne, ses plateformes sociales comme WeChat ou ses services financiers comme WeBank. Tencent a aussi lancé une initiative nommée AI Lab, qui vise à promouvoir la recherche et l'éducation sur l'IA7.

La fièvre de ChatGPT gagne les investisseurs

OpenAI, fondée en 2015 par un groupe d’entrepreneurs et de chercheurs renommés dans le domaine de l’IA, se présente comme une organisation qui vise à créer une intelligence artificielle générale (IAG), capable de réaliser toutes les tâches qu’un humain peut accomplir. La société développe également des applications d’IA plus spécifiques, telles que GPT-3, un système de génération de texte qui peut produire des contenus variés, allant des articles de blog aux codes informatiques, en fonction des requêtes des utilisateurs.OpenAI propose ses services d’IA à travers deux plateformes principales : OpenAI Codex et OpenAI Access. OpenAI Codex est une interface qui permet aux développeurs d’utiliser GPT-3 et d’autres modèles d’IA pour créer des applications personnalisées. OpenAI Access est une offre qui donne accès à la puissance de calcul nécessaire pour exécuter ces modèles d’IA. Les deux plateformes sont facturées en fonction de l’utilisation et du niveau de service.Selon The Information, OpenAI compte parmi ses clients des grandes entreprises telles que Reddit, Shopify, GitHub et Stripe, ainsi que des start-up et des universités. La demande pour les services d’IA de la société a augmenté au cours de l’année écoulée, alors que la pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique et l’adoption de l’IA dans divers secteurs. OpenAI a également bénéficié du soutien financier et stratégique de Microsoft, qui a investi un milliard de dollars dans la société en 2019 et qui lui fournit l’accès à sa plateforme cloud Azure.Les grandes enseignes de la tech sont les principaux acteurs du secteur de l’IA. Elles disposent de grandes quantités de données, de puissants réseaux de neurones artificiels et de larges budgets pour développer et acquérir des solutions innovantes. Parmi elles, nous pouvons citer :Les startups sont aussi des acteurs importants du secteur de l’IA. Elles apportent des solutions originales et disruptives, qui peuvent attirer l’attention des investisseurs ou des grands groupes. Parmi elles, on peut mentionner :cette entreprise américaine est spécialisée dans l’automatisation de l’apprentissage automatique, qui permet aux utilisateurs de créer et déployer des modèles d’IA sans avoir besoin de coder. DataRobot propose une plateforme cloud qui simplifie et accélère le processus de développement d’IA. DataRobot a levé plus de 1 milliard de dollars depuis sa création en 2012, et compte parmi ses clients des entreprises comme United Airlines, Deloitte ou Kroger.cette entreprise chinoise évolue dans le domaine de la vision par ordinateur, qui permet aux machines de comprendre et d’interpréter les images. SenseTime propose des solutions d’IA pour la sécurité, la santé, le divertissement ou encore l’éducation. SenseTime a levé plus de 3 milliards de dollars depuis sa création en 2014, et compte parmi ses clients des poids lourds comme Alibaba, Huawei ou Xiaomi.Anthropic prévoit de construire un « modèle frontière » au cours des 18 prochains mois appelé « Claude-next » qui serait 10 fois plus puissant que les modèles d'IA actuels et coûterait un milliard de dollars à développer. Le modèle frontière est décrit dans les documents comme un « algorithme de nouvelle génération pour l'autoapprentissage de l'IA », avec des références à la technique de formation à l'IA exclusive de l'entreprise appelée IA constitutionnelle, qui implique à la fois un apprentissage supervisé et une phase d'apprentissage par renforcement. À un niveau élevé, l'IA constitutionnelle cherche à fournir un moyen d'aligner l'IA sur les intentions humaines (permettant aux systèmes de répondre aux questions et d'effectuer des tâches en utilisant un ensemble simple de principes directeurs).Anthropic estime que son modèle frontière nécessitera de l'ordre de 10FLOP, soit plusieurs ordres de grandeur plus grands que même les plus grands modèles actuels. Bien sûr, la façon dont cela se traduit en temps de calcul dépend de la vitesse et de l'échelle du système effectuant le calcul ; Anthropic implique (dans le pitch) qu'il s'appuie sur des clusters avec « des dizaines de milliers de GPU ».Ce modèle frontière pourrait être utilisé pour créer des assistants virtuels capables de répondre aux e-mails, d'effectuer des recherches et de générer de l'art, des livres et plus encore, dont certains que nous avons déjà aperçus avec GPT-4 et d'autres grands modèles de langage. « Ces modèles pourraient commencer à automatiser de grandes parties de l'économie », indique le pitch deck. « Nous pensons que les entreprises qui forment les meilleurs modèles 2025/26 seront trop en avance pour que quiconque les rattrape dans les cycles suivants ».Le modèle frontière est le successeur de Claude, le chatbot d'Anthropic qui peut être chargé d'effectuer une série de tâches, y compris la recherche dans des documents, la synthèse, l'écriture et le codage, et la réponse à des questions sur des sujets particuliers. De cette manière, il est similaire au ChatGPT d'OpenAI. Mais Anthropic fait valoir que Claude est (grâce à l'IA constitutionnelle) « beaucoup moins susceptible de produire des sorties nocives », qu'il est « plus facile à converser avec » et qu'il est « plus orientable ». Selon un rapport du cabinet CB Insights datant de mai , plus de 200 startups utilisant ChatGPT ont levé plus de 10 milliards de dollars au cours des six derniers mois, sans même avoir de plan d’affaires clair ou de modèle économique viable. Ces startups se basent sur la promesse que ChatGPT peut résoudre n’importe quel problème ou fournir n’importe quel service en utilisant le langage naturel comme interface. Par exemple, certaines startups proposent d’utiliser ChatGPT pour créer des assistants virtuels personnalisés, des rédacteurs automatiques de contenu, des traducteurs multilingues, des tuteurs en ligne, des conseillers financiers ou juridiques, des générateurs de slogans publicitaires ou de noms de marque, etc.Les analystes de la société de recherche PitchBook prédisent que les investissements en capital-risque dans les entreprises d'IA générative seront facilement plusieurs fois supérieurs au niveau de 4,5 milliards de dollars de l'année dernière. Cela est dû en partie à l'investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft en janvier dans OpenAI, la startup derrière le très populaire bot ChatGPT. En comparaison, ces investissements ont totalisé 408 millions de dollars en 2018, l'année où OpenAI a publié la version initiale du modèle de langage qui alimente ChatGPT.Les entrepreneurs et leurs bailleurs de fonds espèrent que l'IA générative changera les activités commerciales de la production de films au service client en passant par la livraison d'épiceries. PitchBook estime que le marché de ces applications d'IA dans la seule technologie d'entreprise passera à 98 milliards de dollars en 2026, contre près de 43 milliards de dollars cette année.Cependant, comme pour la récente vague d'investissements dans les startups, les investisseurs se lancent souvent dans les startups de l'IA, même lorsqu'il n'est pas clair comment elles réaliseront des bénéfices, d'autant plus que la puissance de calcul nécessaire pour former les services d'IA peut parfois atteindre des dizaines de millions de dollars par an ou plus. 