Les agents d’IA pilotent avec succès un avion de chasse réel lors d’essais en vol historiques

Le X-62A VISTA accélère les tests d’autonomie tactique

Le général de brigade Scott Cain, commandant de l’AFRL a déclaré : « L’IA sera un élément essentiel de la future guerre et de la vitesse à laquelle nous devrons comprendre l’image opérationnelle et prendre des décisions ». Il a également ajouté que « L’IA, les opérations autonomes et les équipes homme-machine continuent d’évoluer à un rythme sans précédent et nous avons besoin des efforts coordonnés de nos partenaires gouvernementaux, universitaires et industriels pour suivre le mouvement ».Le projet vise à développer des « avions de combat collaboratifs […] capables d’améliorer les systèmes d’armes avec équipage pour atteindre la supériorité aérienne ». Le Congrès doit approuver l’effort quinquennal de construction de la flotte de drones, dont le budget s’élève à 5,8 milliards de dollars sur cette période. Au début du mois, le colonel Tucker Hamilton, chef d'opérations d'IA du département de l'armée de l'air, a indiqué que la branche aérienne de l'armée américaine avait fait voler le drone XQ-58A Valkyrie de 9,15 mètres de long pendant trois heures lors d'un test de vol contrôlé par l'IA, le premier du genre.Le 25 juillet 2023, le laboratoire de recherche de l'armée de l'air a effectué avec succès une sortie de trois heures, démontrant le tout premier vol d'agents d'intelligence artificielle (algorithmes) contrôlant un avion sans équipage XQ-58A Valkyrie. Ce vol, qui s'est déroulé sur le complexe d'essai et d'entraînement d'Eglin, était l'aboutissement de deux années de partenariat qui ont débuté avec le programme Skyborg Vanguard.« La mission a permis de tester un cadre de sécurité multicouche sur un avion sans équipage piloté par l'IA/ML et de démontrer qu'un agent de l'IA/ML résout un problème tactique pertinent au cours d'opérations aéroportées », a déclaré le colonel Tucker Hamilton. « Cette sortie permet officiellement de développer des agents d'IA/ML capables d'exécuter des compétences air-air et air-surface modernes, immédiatement transférables au programme CCA.Les algorithmes ont été développés par l'équipe AFRL Autonomous Air Combat Operations. Ils ont été perfectionnés au cours de millions d'heures de simulation haute fidélité, de sorties sur le X-62 VISTA, d'événements Hardware-in-the-Loop avec le XQ-58A et d'opérations d'essai au sol, comme le montre la vidéo en lien ci-dessous.« AACO a adopté une approche multidimensionnelle pour les essais en vol sans équipage de l'intelligence artificielle à apprentissage automatique et a atteint les objectifs d'expérimentation opérationnelle en utilisant une combinaison de calcul haute performance, de modélisation et de simulation, et d'essais en boucle du matériel pour entraîner un agent d'intelligence artificielle à piloter en toute sécurité l'avion XQ-58 sans équipage », a déclaré Terry Wilson, directeur du programme AACO.Autonomous Air Combat Operations (AACO), et Air Combat Evolution (ACE) sont des programmes axés sur le développement de l'autonomie pilotée par l'IA pour les plateformes tactiques aéroportées. L'objectif du programme AACO est de développer et de faire voler un pilote automatique piloté par l'IA capable d'exécuter des fonctions d'orientation et de navigation ainsi que des comportements autonomes tels que le renseignement, la surveillance et la reconnaissance avancés et le combat BVR.Le programme ACE de l'Agence pour les projets de recherche avancée de la défense (DARPA) vise à développer une autonomie de confiance, évolutive, de niveau humain, pilotée par l'IA pour le combat aérien en utilisant le combat de chiens collaboratif entre l'homme et la machine comme problème à résoudre.Les deux programmes reconnaissent la valeur et la nécessité piloté le simulateur de vol à stabilité variable X-62A (VISTA) et d'autres simulateurs similaires, qui sont essentiels à la maturation des capacités d'autonomie pilotée par l'IA et à la conception de nouveaux modèles de véhicules sans équipage, a déclaré le responsable de l'expérimentation.Une équipe conjointe du département de la Défense des États-Unis a effectué 12 essais en vol au cours desquels des agents d'intelligence artificielle (IA) ont piloté le X-62A pour effectuer des manœuvres de combat avancées sur la base aérienne d'Edwards, en Californie, du 1er au 16 décembre 2022. Les organisations de soutien comprennent le Centre d'essai de l'armée de l'air américaine, le Laboratoire de recherche de l'armée de l'air (AFRL) et la DARPA.« Il s'agissait d’une première historique dans la démonstration de capacités d'IA tactique avancée sur un avion de chasse réel », a déclaré le commandant de l'AFRL, le général de division Heather Pringle. « Le partenariat solide avec la DARPA et l'AFTC a rendu cette réalisation possible et est essentiel à l'avancement de nos capacités. » Les agents autonomes de l'AFRL, AACO, et de la DARPA, ACE, ont piloté le X-62A VISTA de l'école de pilotes d'essai de l'armée de l'air américaine afin d'effectuer des manœuvres de combat avancées. Les agents IA de l'AACO ont effectué des engagements un contre un au-delà de la portée visuelle, ou BVR, contre un adversaire simulé, et les agents IA de l'ACE ont effectué des manœuvres à portée visuelle, connues sous le nom de, contre des agents IA constructifs de l'équipe rouge.Les agents d'IA des deux équipes ont exécuté des manœuvres tactiques autonomes tout en respectant les limites de l'espace aérien réel et en optimisant les performances des aéronefs. Ces essais s'appuient sur la mise à jour VISTA du X-62A, qui permet au X-62 d'être contrôlé par des algorithmes d'autonomie pilotés par l'IA.Dans plusieurs cas, les pilotes ont effectué les tests ACE et AACO à quelques heures d'intervalle, après que les ingénieurs ont changé les algorithmes d'autonomie à bord du X-62A en quelques minutes. « Le X-62A accélère rapidement la vitesse à laquelle les algorithmes d'autonomie sont testés », a déclaré un fonctionnaire au fait de l'expérimentation. « La mise à jour X-62A VISTA Gen2020 a transformé le NF-16D VISTA en X-62A VISTA pour soutenir les tests d'autonomie tels que cette campagne d'essais. »Le fonctionnaire a déclaré que les changements rapides qui peuvent être réalisés en toute sécurité sur le VISTA permettent aux chercheurs de réagir rapidement aux enseignements tirés, en améliorant les capacités pendant les fenêtres d'essai. « L'équipe du X-62A VISTA a prouvé avec cette campagne d'essais qu'elle était capable de mener des missions complexes d'essais d'IA qui accélèrent le développement et les essais de capacités d'autonomie pour le ministère de la défense », a déclaré Malcolm Cotting, directeur de la recherche à l'école des pilotes d'essai de l'armée de l'air des États-Unis.Malcolm Cotting a déclaré que l'équipe VISTA continuerait à soutenir les essais d'autonomie avancée et à faire progresser les essais en vol. « Le X-62 est un accélérateur d'essais en vol », a déclaré le responsable de l'expérimentation. « Il permet à l'USAF d'exécuter rapidement des algorithmes d'autonomie tactique. Ces essais génèrent des données qui sont utilisées pour améliorer les algorithmes et les modèles à un rythme remarquablement rapide », a-t-il ajouté.« Après avoir formé nos agents d'autonomie pilotés par l'IA à l'aide de calculs de haute performance, de modélisation et de simulation, il est essentiel que nous fassions voler ces agents pour valider la différence entre le simulateur et les vols réels », a déclaré un responsable de l'AACO. Disposer d'un avion comme le X-62 est essentiel pour tester rapidement en vol ces comportements autonomes.La conception du système de sécurité du X-62 est essentielle pour accélérer les tests d'autonomie, a ajouté le responsable de l'AACO. L'équipe de l'AACO peut faire voler, tester et mettre à jour les agents en fonction des données de vol, puis faire voler à nouveau les nouveaux agents IA en quelques heures, sans rencontrer de problèmes de navigabilité ou de sécurité.« Dans tous les domaines, la recherche ne progresse que si les outils le permettent », a déclaré le lieutenant-colonel Ryan Hefron, responsable du programme ACE de la DARPA. « La récente mise à jour de VISTA en fait un simulateur d'essai beaucoup plus efficace en permettant une intégration rapide et des tests sûrs de l'autonomie pilotée par l'IA. Cela nous a permis d'accélérer d'au moins un an les essais en vol à grande échelle de l'autonomie pilotée par l'IA », a-t-il déclaré.Le ministère de la Défense s'est engagé à utiliser l'IA de manière responsable. Pour parvenir à une utilisation responsable de l'IA, il faut que les développeurs et les utilisateurs de l'autonomie basée sur l'IA travaillent en collaboration avec des spécialistes de l'acquisition.Si le général de brigade Scott Cain affirme que l'IA sera un élément essentiel de la future guerre et de la vitesse à laquelle nous devrons comprendre l'image opérationnelle et prendre des décisions, il est important de noter que l’utilisation de l’IA dans les drones militaires peut avoir des conséquences imprévues et potentiellement dangereuses. Les drones peuvent être utilisés pour des missions de surveillance et de reconnaissance, mais ils peuvent également être utilisés pour des missions de combat.Les drones autonomes peuvent prendre des décisions sans intervention humaine, ce qui soulève des questions éthiques et juridiques. Il est donc important que les gouvernements et les militaires travaillent en étroite collaboration avec les spécialistes de l’IA pour s’assurer que l’utilisation de l’IA dans les drones militaires est responsable et éthique.Sources : Eglin air force, À votre avis, comment les gouvernements peuvent-ils s’assurer que l’utilisation de l’IA dans les drones militaires est responsable et éthique ?Comment les militaires peuvent-ils s’assurer que les drones autonomes prennent des décisions éthiques et responsables ?Quels sont selon vous, les risques potentiels de l’utilisation de l’IA dans les drones militaires ?Comment les spécialistes de l’IA peuvent-ils travailler avec les gouvernements et les militaires pour garantir une utilisation responsable de l’IA dans les drones militaires ?