", a déclaré Haritha Khandabattu, analyste directeur principal chez Gartner. "Lorsqu'ils pilotent l'IA générative, les responsables en ingénierie logicielle doivent démontrer la valeur commerciale de l'utilisation de l'IA générative pour renforcer leurs équipes. Cela les aidera à élaborer un argumentaire convaincant en faveur d'un investissement continu dans leurs équipes. Les responsables en ingénierie logicielle doivent également être transparents avec leurs équipes et axer les conversations sur la façon dont la technologie de l'IA améliorera la productivité des développeurs, plutôt que de se concentrer sur la façon dont elle remplacera le personnel.", a déclaré Khandabattu. "Les applications d'IA générative peuvent accélérer les tâches de recrutement et d'embauche, comme la réalisation d'une analyse de poste et la transcription des résumés d'entretien. Par exemple, les responsables de l'ingénierie logicielle peuvent saisir une invite demandant des mots clés ou des phrases clés liés aux compétences ou à l'expérience pour l'ingénierie de plateforme. Les responsables de l'ingénierie logicielle peuvent également investir dans l'IA générative afin de consacrer plus de temps aux aspects de leur rôle centrés sur les personnes. Investir dans les technologies d'IA générative permettra aux responsables de l'ingénierie logicielle de perfectionner en permanence les ingénieurs et de cultiver une main-d'œuvre adaptable.", a déclaré Khandabattu. "", a déclaré Khandabattu. "Les responsables de l'ingénierie logicielle doivent travailler avec un comité d'éthique de l'IA, ou en créer un, afin d'élaborer des lignes directrices qui aideront les équipes à utiliser de manière responsable les outils d'IA générative pour la conception et le développement. Les responsables de l'ingénierie logicielle jouent un rôle clé dans l'identification et l'atténuation des risques éthiques de tout produit d'IA générative développé en interne ou acheté auprès de fournisseurs tiers.", a déclaré Khandabattu. "Source : GartnerPensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?