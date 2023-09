Aleph Alpha, l’entreprise d’IA générative qui vise l’intelligence artificielle générale et l’identité européenne

Les États-Unis et la Chine ont compris l'importance de l'infrastructure en cloud dans la course à l'IA

La position perdue de l'Europe dans la course à l'IA

La course à l'IA est lancée depuis un certain temps déjà, les principaux acteurs mondiaux se disputant la première place dans le développement et le déploiement des technologies de l'IA. Alors que les États-Unis et la Chine se sont imposés comme les leaders incontestés dans ce domaine, l'Europe semble à la traîne. L'une des principales raisons de ce retard serait l'absence d'une infrastructure en cloud propre à l'Europe, qui est un élément clé du développement et du déploiement des technologies d'IA.Jonas Andrulis, le fondateur d’Aleph Alpha, a quitté Google pour créer sa propre entreprise d’IA. Andrulis veut créer une IA éthique et démocratique, qui respecte les droits humains et qui soit accessible à tous. Il veut aussi contribuer à l’innovation et à la compétitivité de l’Europe dans le domaine de l’IA. Il affirme que son entreprise peut rivaliser avec OpenAI, grâce à sa technologie propriétaire et à sa stratégie commerciale.Il cite quelques exemples d’applications de l’IA générative d’Aleph Alpha, comme la création de contenu éducatif, la génération de scénarios pour les jeux vidéo ou la synthèse vocale. Il conclut en disant qu’il espère que son entreprise inspirera d’autres entrepreneurs européens à se lancer dans l’IA ouverte.Si l'on demande aux membres de la bulle technologique européenne quelles sont les entreprises d'IA qui les enthousiasment, les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Mistral, la start-up française spécialisée dans l’intelligence artificielle et de la société fondée par Andrulis, Aleph Alpha, qui vend de l'IA générative en tant que service aux entreprises et aux gouvernements et qui compte déjà des milliers de clients payants.Mistral AI a annoncé avoir levé 105 millions d’euros , un mois après sa création. Ce financement illustre la dynamique du secteur de l’IA et l’ambition de la France de s’imposer comme un acteur mondial de la tech. Il témoigne également de la volonté de l’Europe de se doter d’alternatives aux géants américains de la Silicon Valley tels qu’OpenAI, Microsoft, Google ou DeepMind.Les sceptiques du secteur se demandent si ces entreprises peuvent réellement rivaliser avec Google et OpenAI, dont l’outil d’IA ChatGPT a lancé le boom actuel de l'IA générative. Toutefois, nombreux sont ceux qui, dans l'Union européenne, espèrent qu'Aleph Alpha et Mistral pourront contrecarrer la domination américaine dans ce que certains considèrent comme une technologie déterminante pour l'avenir.L'Union européenne a une longue histoire de conflits avec les géants américains de la technologie au sujet de la protection de la vie privée et de la sécurité des données. Certains Européens estiment que l'élection de Donald Trump a montré à quel point leurs valeurs ont divergé de celles de leurs homologues de Washington. D'autres ne veulent tout simplement pas être des observateurs passifs avec une opportunité économique aussi énorme en jeu.Bien qu'Andrulis souligne que son entreprise n'est pas un « projet nationaliste » - il y a beaucoup d'Américains qui travaillent chez Aleph Alpha - il semble à l'aise avec le fait d'être à l'avant-garde de l'Europe. « Personnellement, je tiens beaucoup à aider l'Europe à apporter une contribution au-delà de la bannière des biscuits », déclare-t-il.Aujourd'hui âgé de 41 ans, Andrulis a passé trois ans à travailler sur l'IA chez Apple avant de quitter l'entreprise en 2019 pour explorer le potentiel de la technologie en dehors des contraintes d'une grande entreprise. Il a fondé Aleph Alpha à Heidelberg, une ville du sud-ouest de l'Allemagne. L'entreprise s'est attelée à la construction de grands modèles de langage, un type d'IA qui identifie des modèles dans le langage humain afin de générer son propre texte ou d'analyser un très grand nombre de documents. Deux ans plus tard, Aleph Alpha a levé 27 millions de dollars, un montant qui devrait être éclipsé par un nouveau tour de table dont Andriulis laisse entendre qu'il pourrait être annoncé dans les semaines à venir.À l'heure actuelle, les clients de l'entreprise - qui vont des banques aux agences gouvernementales - utilisent le LLM d'Aleph Alpha pour rédiger de nouveaux rapports financiers, résumer de manière concise des centaines de pages et créer des chatbots qui sont des experts du fonctionnement d'une entreprise donnée. « Je pense qu'une bonne règle de base est que tout ce que vous pouvez enseigner à un stagiaire, notre technologie peut le faire », déclare Andrulis.Le défi, selon lui, est de rendre l'IA personnalisable afin que les entreprises qui l'utilisent aient le sentiment de la contrôler et d'avoir leur mot à dire sur la manière dont elle fonctionne. « Si vous êtes une grande banque internationale et que vous voulez un chatbot très insultant et sarcastique, je pense que vous avez tous les droits. »Andrulis considère que les LLM ne sont qu'un tremplin. « Ce que nous construisons, c'est de l'intelligence artificielle générale », explique-t-il. L'AGI, comme on l'appelle, est largement considérée comme l'objectif ultime des entreprises spécialisées dans l'IA générative : une intelligence artificielle semblable à l'homme qui peut être appliquée à un large éventail de tâches.L'intérêt qu'Aleph Alpha a suscité jusqu'à présent - l'entreprise revendique 10 000 clients dans les entreprises et les administrations - montre qu'elle est capable de rivaliser, ou du moins de coexister, avec les géants émergents du secteur, déclare Jörg Bienert, PDG de l'Association allemande de l'IA, un groupe industriel. « Cette demande montre clairement qu'il est judicieux de développer et de fournir ces types de modèles en Allemagne », explique-t-il. « Surtout lorsqu'il s'agit d'institutions gouvernementales qui souhaitent clairement disposer d'une solution développée et hébergée en Europe. »L'année dernière, Aleph Alpha a ouvert son premier centre de données à Berlin afin de pouvoir mieux répondre aux besoins des secteurs hautement réglementés, tels que les clients du secteur public ou de la sécurité, qui veulent s'assurer que leurs données sensibles sont hébergées en Allemagne. Selon Bienert, la crainte d'envoyer des données privées à l'étranger n'est qu'une des raisons pour lesquelles il est important de développer l'IA européenne. Mais une autre raison est qu'il est important de s'assurer que les langues européennes ne sont pas exclues des développements de l'IA.Le modèle d'Aleph Alpha peut déjà communiquer en allemand, en français, en espagnol, en italien et en anglais, et ses données d'apprentissage comprennent le vaste répertoire de documents publics multilingues publiés par le Parlement européen. Mais ce ne sont pas seulement les langues parlées par l'IA de l'entreprise qui soulignent ses origines européennes. L'accent mis sur la transparence du processus décisionnel s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le problème des « hallucinations » des systèmes d'IA, c'est-à-dire le fait qu'ils communiquent en toute confiance des informations erronées.De l’avis de certains observateurs, la course à l'IA est actuellement menée par les États-Unis et la Chine. Les deux pays ont investi massivement dans le développement et le déploiement de technologies d'IA et ont mis en place leurs propres infrastructures cloud pour soutenir ces efforts. Aux États-Unis, des entreprises telles qu'Amazon, Microsoft et Google se sont imposées comme des acteurs majeurs sur le marché de l'infrastructure en cloud. Ces entreprises fournissent de la puissance informatique et du stockage à la demande, ainsi qu'une gamme d'outils et de services pour le développement et le déploiement de technologies d'IA.En Chine, des entreprises telles qu'Alibaba, Tencent et Baidu ont également beaucoup investi dans l'infrastructure en cloud pour soutenir leurs initiatives en matière d'IA. Ces entreprises fournissent des services similaires à ceux de leurs homologues aux États-Unis, mais en se concentrant sur le marché chinois.L’Union européenne a publié fin 2021 un appel à manifestation d'intérêt pour la sélection d'une entité d'accueil pour un superordinateur haut de gamme. L’UE indique que cet achat « soutiendra le développement et l'adoption de systèmes de supercalculateurs innovants et compétitifs, orientés vers la demande et dirigés par les utilisateurs, sur la base d'une chaîne d'approvisionnement qui garantira des composants, des technologies et des connaissances limitant le risque de perturbations et le développement d'un large éventail d'applications optimisées pour ces systèmes ».L'infrastructure cloud est essentielle au développement et au déploiement des technologies d'IA. En effet, l'IA a besoin de grandes quantités de données et de puissance de calcul pour fonctionner efficacement. L'infrastructure cloud fournit une plateforme évolutive à la demande pour le traitement de grandes quantités de données et l'exécution d'algorithmes complexes.L'infrastructure cloud permet également aux développeurs d'IA de collaborer et de partager des ressources entre différents sites et organisations. Cela est particulièrement important pour le développement des technologies de l'IA, car cela permet aux chercheurs de mettre en commun leurs ressources et leur expertise pour développer des solutions plus efficaces.En outre, l'infrastructure cloud fournit une plateforme sécurisée et fiable pour le stockage et le traitement des données, ce qui est essentiel pour les technologies d'IA. La confidentialité et la sécurité des données sont des préoccupations majeures dans le développement de l'IA, et l'infrastructure cloud fournit une plateforme sécurisée pour la gestion et le traitement des données sensibles.L'Europe est actuellement à la traîne dans la course à l'IA, et l'une des principales raisons serait l'absence de sa propre infrastructure cloud. Bien qu'il existe plusieurs fournisseurs d'infrastructure cloud en Europe, notamment Amazon, Microsoft et Google, ces sociétés sont basées aux États-Unis et ne donnent pas nécessairement la priorité aux besoins des entreprises et des chercheurs européens.En outre, les réglementations de l'Union européenne en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), ont rendu plus difficile pour les entreprises européennes le stockage et le traitement des données dans le cloud. Il est donc plus difficile pour les chercheurs et les entreprises européens d'accéder à la puissance de calcul et aux ressources nécessaires pour développer et déployer des technologies d'IA.La course à l'IA est l'une des compétitions technologiques les plus importantes de notre époque, et l'infrastructure cloud est un élément essentiel de cette course. Les États-Unis et la Chine se sont imposés comme les leaders incontestés du développement et du déploiement des technologies d'IA, et l'une des principales raisons en est la présence de leur propre infrastructure cloud.Selon Matthias Plappert, qui a passé quatre ans comme chercheur à l'OpenAI et travaille aujourd'hui comme consultant en IA à Berlin, les gens veulent qu’Aleph Alpha soit un succès parce qu'il y a un désir d'avoir un champion européen. « Mais je pense que l'on a exagéré la qualité de cette entreprise par rapport à la concurrence », dit-il.De nombreux Européens restent convaincus qu'ils ont besoin d'un concurrent viable, et pas seulement pour des raisons économiques. L'industrie de l'IA de l'UE fait valoir que les entreprises européennes sont susceptibles d'être plus sensibles à des questions telles que la protection de la vie privée et la discrimination que leurs homologues américains. « Il n'y a aucune garantie que ce que les entreprises américaines construiront sera une bonne représentation de nos valeurs », déclare Andrulis. Ce terme vague de « valeurs européennes » revient sans cesse lorsqu'on demande aux Européens pourquoi ils ne se résignent pas à utiliser l'IA fabriquée aux États-Unis.Selon certains analystes, l'Europe est actuellement en position de perdant dans la course à l'IA, et l'une des principales raisons en est l'absence de sa propre infrastructure cloud. Sans cette infrastructure, les entreprises et les chercheurs européens auront du mal à accéder à la puissance de calcul et aux ressources nécessaires pour développer et déployer des technologies d'IA. Il est donc essentiel que l'Europe investisse dans sa propre infrastructure cloud si elle veut rester compétitive dans la course à l'IA.« Il n’est pas trop tard pour nous, a affirmé Kim Jørgensen, directeur général et représentant permanent de la BEI auprès des institutions de l’UE à Bruxelles qui était alors le bras droit de Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée du numérique. L’Europe compte en réalité beaucoup de chercheurs en IA et de centres d’excellence ». « Il faut juste augmenter les financements, aussi bien du côté de l’UE que du côté des entreprises », a-t-il poursuivi.Sources : Aleph Alpha, Est-ce que d’Aleph Alpha vous semble être un concurrent sérieux d’OpenAI sur le marché européen de l’IA ?Quelle est votre opinion sur la comparaison entre d’Aleph Alpha et OpenAI en tant qu’acteurs majeurs de l’IA en Europe ?L’Europe a-t-elle un retard sur l’IA faute de disposer d’un cloud souverain ?Quels sont selon vous, les obstacles réglementaires, culturels et politiques qui freinent le développement de l’IA en Europe ?