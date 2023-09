L'équilibre entre l'inquiétude et l'enthousiasme varie selon les cas d'utilisation de l'IA. Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'utilisation de l'IA par la police pour la sécurité publique, environ la moitié des personnes interrogées ont répondu qu'elles n'étaient pas sûres, les autres étant également partagées entre l'idée que la technologie serait utile et celle qu'elle serait nuisible. Beaucoup plus de personnes pensent que l'IA aidera les médecins à fournir des soins de qualité aux patients, mais il est probable que les gens aient des sentiments différents à l'égard de certaines applications spécifiques de l'IA médicale. Beaucoup se sentiraient probablement mal à l'aise avec un algorithme de triage qui prendrait des décisions de vie ou de mort sur le choix du traitement à administrer. Pew a constaté la plus forte tendance à s'inquiéter de l'IA blessante lorsqu'on a demandé quel serait l'impact de la technologie sur la capacité à préserver la confidentialité de ses informations.Dans l'ensemble, 52 % des Américains se disent plus inquiets qu'enthousiastes face à l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle. Seuls 10 % se disent plus enthousiastes qu'inquiets, tandis que 36 % déclarent ressentir un mélange égal de ces émotions. La part des Américains qui sont surtout préoccupés par l'utilisation de l'IA dans la vie quotidienne a augmenté de 14 points de pourcentage depuis décembre 2022, date à laquelle 38 % d'entre eux avaient exprimé ce point de vue.L'inquiétude à l'égard de l'IA l'emporte sur l'enthousiasme dans tous les grands groupes démographiques. Il existe toutefois des différences notables, notamment en fonction de l'âge. Environ six adultes sur dix âgés de 65 ans et plus (61 %) sont plutôt inquiets de l'utilisation croissante de l'IA dans la vie quotidienne, tandis que 4 % sont plutôt enthousiastes. Cet écart est beaucoup plus faible chez les 18-29 ans : 42 % sont plus inquiets et 17 % plus enthousiastes.L'inquiétude croissante à l'égard de l'IA s'est accompagnée d'une prise de conscience de la part du public. Neuf adultes sur dix ont beaucoup (39 %) ou peu (58 %) entendu parler de l'intelligence artificielle. La part de ceux qui ont beaucoup entendu parler de l'IA a augmenté de 7 points depuis décembre 2022.Ceux qui ont beaucoup entendu parler de l'intelligence artificielle sont 16 points plus susceptibles aujourd'hui qu'en décembre 2022 d'exprimer plus d'inquiétude que d'enthousiasme à ce sujet. Au sein de ce groupe le plus averti, l'inquiétude l'emporte désormais sur l'enthousiasme dans une proportion de 47 % contre 15 %. En décembre, cette marge était de 31 % contre 23 %.De même, les personnes qui ont peu entendu parler de l'IA sont 19 points plus susceptibles d'exprimer des inquiétudes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en décembre. La majorité des personnes interrogées se disent aujourd'hui plus inquiètes qu'enthousiastes (58 %) quant au rôle croissant de l'IA dans la vie quotidienne, tandis que seulement 8 % d'entre elles déclarent le contraire.Les analyses précédentes ont montré que les préoccupations des Américains à l'égard de l'IA comprennent le désir de maintenir le contrôle humain sur ces technologies, le doute que l'IA améliorera la façon dont les choses se passent actuellement, et la prudence quant au rythme de l'adoption de l'IA dans des domaines tels que la santé et la médecine.Malgré l'inquiétude croissante du public quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne, les avis sur son impact dans des domaines spécifiques sont plus mitigés. Il existe plusieurs utilisations de l'IA dans lesquelles le public voit un impact plus positif que négatif.Par exemple, 49 % des personnes interrogées estiment que l'IA est plus utile que néfaste lorsqu'il s'agit de trouver en ligne des produits et des services qui les intéressent. Seuls 15 % estiment qu'elle est surtout nuisible lorsqu'elle est utilisée à cette fin, et 35 % ne sont pas sûrs. Parmi les autres utilisations de l'IA pour lesquelles les opinions sont plus positives que négatives, citons le fait d'aider les entreprises à fabriquer des voitures et des camions sûrs et d'aider les gens à prendre soin de leur santé.En revanche, l'opinion publique sur l'impact de l'IA sur la vie privée est beaucoup plus négative. Dans l'ensemble, 53 % des Américains estiment que l'IA nuit plus qu'elle n'aide les gens à préserver la confidentialité de leurs informations personnelles. Seuls 10 % affirment que l'IA aide plus qu'elle ne nuit, et 37 % ne sont pas sûrs. Les recherches antérieures ont montré que la majorité des Américains s'inquiètent de la protection de la vie privée en ligne en général et du manque de contrôle sur leurs propres informations personnelles.L'opinion publique sur l'impact de l'IA continue cependant d'évoluer. Pour les huit cas d'utilisation étudiés dans l'enquête, 35 à 49 % des Américains déclarent ne pas être sûrs de l'impact de l'IA.Il existe des différences démographiques significatives dans la perception de l'impact de l'IA dans des cas d'utilisation spécifiques.Les Américains ayant un niveau d'éducation élevé sont plus susceptibles que les autres d'affirmer que l'IA a un impact positif sur la plupart des utilisations couvertes par l'enquête. Par exemple, 46 % des diplômés de l'enseignement supérieur estiment que l'IA aide davantage les médecins à fournir des soins de qualité aux patients qu'elle ne leur nuit. Parmi les adultes moins instruits, 32 % sont de cet avis. Une tendance similaire se dégage en ce qui concerne le revenu des ménages : les Américains disposant d'un revenu élevé ont tendance à considérer que l'IA est plus utile pour accomplir certaines tâches.Les opinions sur l'impact de l'IA sur la vie privée constituent une grande exception à cette tendance. Environ six diplômés de l'enseignement supérieur sur dix (59 %) estiment que l'IA nuit plus qu'elle n'aide à préserver la confidentialité des informations personnelles. La moitié des adultes ayant un niveau d'éducation moins élevé sont également de cet avis.Les hommes ont également tendance à considérer l'impact de l'IA dans des domaines spécifiques de manière plus positive que les femmes. Ces différences en fonction du niveau d'éducation, du revenu et du sexe sont généralement cohérentes avec les travaux antérieurs sur l'intelligence artificielle.Source : Pew Research Center Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?