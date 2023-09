Environ 20 % des investissements mondiaux ont été consacrés à l'IA. Malgré cela, de nombreuses start-ups spécialisées dans l'IA commencent à ressentir les effets de la crise alors que l'offre de fonds, autrefois inépuisable, commence à se tarir.Sept des quarante-trois licornes qui ont été financées en 2023 jusqu'à présent étaient des start-ups basées sur l'IA, ce qui révèle l'afflux massif de capitaux dans ces nouvelles entreprises. Au total, environ 84 milliards de dollars ont été investis dans des projets de capital-risque au deuxième trimestre de cette année, ce qui représente une baisse stupéfiante de 41 % d'une année sur l'autre.Il semble que les investisseurs ne soient pas très enthousiastes à l'idée d'investir dans de nouveaux projets, car cela représente un risque trop important. Maintenir et se concentrer sur des investissements plus anciens peut aider les investisseurs à réaliser plus de bénéfices, et dans le contexte actuel de crise économique, cela semble être la seule façon d'aller de l'avant.Malgré l'accalmie relative des financements d'amorçage, sept nouvelles licornes sont apparues, qui présentent un potentiel énorme si l'on tient compte de tous les éléments. Il sera intéressant de voir si elles pourront continuer à recevoir des fonds à l'avenir ou si la crise économique finit par les priver d'un financement indispensable à un moment critique.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations pertinentes et utiles ?Selon vous, cette situation est-elle le signe d'un recul économique temporaire ou indique-t-elle un changement fondamental dans la façon d'investir dans la technologie de l'IA ?