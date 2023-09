L'IA générative remplacera moins d'emplois que les autres formes d'automatisation

L'automatisation et l'IA remplaceront 4,9 % des emplois américains d'ici 2030

L'IA générative pourrait remplacer environ 2,4 millions d'emplois d'ici à 2030

L'IA générative influencera 4,5 fois plus d'emplois qu'elle n'en remplacera

Une stratégie d'IA générative a besoin de points de contrôle et de garde-fous

La perspective d'une performance médiocre

Des lacunes coûteuses en matière de talents

Les risques du BYOAI

Goldman Sachs a rapporté au début de l'année que l'IA pourrait remplacer 25 % des emplois actuels dans le monde, soit environ 300 millions d'emplois à temps plein, à l'avenir. Une étude, réalisée par l'Université de Pennsylvanie et OpenAI, a révélé qu'environ 80 % de la main-d'œuvre américaine pourrait voir au moins 10 % de ses emplois affectés par l'introduction de l'IA générative, tandis qu'environ 19 % des travailleurs pourraient voir au moins 50 % de leurs tâches impactées. Forrester pense toutefois que ces prévisions sont exagérées : « bien que ces prédictions abondent, il est assez difficile d'en trouver la preuve dans les données d'emploi réelles ».Cela dit, le cabinet d'analyse précise que même si ces prévisions semblent exagérées, il ne faut pas né le fait que l'IA générative s'attaquera aux emplois de bureau et transformera d'autres emplois. Forrester s'appuie sur une méthodologie différente et fait des prévisions plus prudentes que celles publiées précédemment par d'autres organisations sur l'impact potentiel de l'IA sur les emplois. La période de prévision va de 2023 à 2030. Le rapport, intitulé "Generative AI Jobs Impact Forecast", contient les grandes lignes suivantes :Selon Forrester, si l'on considère les impacts de toutes les technologies d'automatisation et d'IA, et pas seulement de l'IA générative, il y aura environ 0,6 % de pertes d'emplois annuelles aux États-Unis jusqu'en 2030. Le cabinet poursuit en expliquant que le remplacement des emplois a des effets inégaux sur la main-d'œuvre. Dans certains cas, l'automatisation remplacera des emplois difficiles à pourvoir ; par exemple, les robots et l'automatisation commencent à peine à combler les pénuries de main-d'œuvre ayant affecté le travail de première ligne au cours de ces dernières années. La pénurie de main-d'œuvre devrait perdurer encore plusieurs années.Dans d'autres cas, les travailleurs perdent des emplois dont ils ont besoin, ce qui crée de profonds défis sociaux comme ceux auxquels est confrontée la ceinture de rouille postindustrielle. La ceinture de rouille (Rust Belt) est l'appellation donnée à une région des États-Unis appelée auparavant Manufacturing Belt. Il s'agit de la région industrielle du nord-est des États-Unis qui s'étend de Chicago au littoral atlantique, et de la frontière canadienne aux Appalaches.Forrester note que l'IA générative représentera un pourcentage croissant de tous les emplois américains perdus au profit de l'automatisation et de l'IA. Ce pourcentage devrait passer de 9,3 % des emplois perdus au profit de l'automatisation et de l'IA dans leur ensemble en 2023 à 30,4 % d'ici 2030. En matière de nombre d'emplois, Forrester prévoit que l'IA générative remplacera 90 000 emplois en 2023, pour atteindre 2,4 millions en 2030. La société semble prudente dans ses prévisions en raison des problèmes entourant l'IA générative, en particulier les questions de droit d'auteur. Le taux d'adoption devrait s'envoler une fois ces questions résolues.En se référant à son modèle, Forrester suppose que les pertes d'emplois dues à l'IA générative au cours des deux prochaines années resteront "modestes" jusqu'à ce que les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d'auteur, au plagiat, aux taux de rafraîchissement des modèles, à la partialité des modèles et à l'éthique soient résolues. Ensuite, l'adoption devrait s'accélérer, ce qui pourrait à son tour augmenter les pertes d'emplois dues à l'IA générative. Les analystes de Forrester suggèrent que les travailleurs concernés ont donc encore quelques années pour se préparer aux potentielles perturbations.Selon le rapport, les perturbations les plus importantes se feront ressentir par les travailleurs qui ont un diplôme universitaire, qui occupent des emplois de cols blancs et qui appartiennent à la classe moyenne. Les personnes dont le salaire annuel est inférieur à 60 000 dollars, par exemple, seront moins touchées par l'IA générative que celles qui gagnent 90 000 dollars ou plus.Forrester prévoit que d'ici 2030, l'IA générative influencera plus de 11 millions d'emplois aux États-Unis, soit 4,5 fois le nombre d'emplois remplacés. L'influence est différente de la perte d'emploi. Il s'agit de remodeler, de recycler et d'améliorer les compétences des travailleurs existants afin d'intégrer les outils d'IA générative dans le flux de travail quotidien. Les emplois plus faciles à automatiser qui ont également une grande influence de l'IA générative - tels que les rédacteurs techniques, les assistants de recherche en sciences sociales, les correcteurs d'épreuves et les rédacteurs - sont plus susceptibles d'être perdus.Les analystes de Forrester estiment que les travailleurs des secteurs les plus créatifs, tels que les éditeurs, les écrivains, les auteurs, les poètes et les paroliers, sont plus susceptibles d'intégrer des outils d'IA générative dans leur travail et sont moins susceptibles d'être remplacés. Forrester a exhorté les dirigeants à trouver un moyen d'utiliser l'IA générative de manière à stimuler la productivité des travailleurs et à améliorer les résultats pour les clients, et a souligné quelques obstacles qui pourraient se dresser sur la route. Malgré le potentiel de l'IA, son utilisation comporte des risques et peut conduire à des problèmes en matière de sécurité.Le rapport de Forrester appelle les dirigeants d'entreprises à agir rapidement dans le domaine de l'IA générative pour ne pas rester en marge de l'innovation et des possibilités que l'IA peut offrir. « Il s'agit non seulement d'une technologie passionnante qui promet d'accroître la productivité et l'expérience des employés et des clients, mais elle est également imposée par les employés qui s'engagent dans le BYOAI (bring-your-own AI). Mais remodeler l'avenir du travail avec l'IA générative s'accompagne de ses propres risques et défis, et les dirigeants ne peuvent donc pas se précipiter sans plan ». Parmi les obstacles, Forrester cite :D'après Forrester, l'expérimentation et l'imagination humaines poussent les systèmes d'IA générative à prendre en charge des tâches monumentales telles que l'écriture d'un roman. Mais de nombreuses questions importantes sur les performances de ces systèmes restent en suspens. Cela s'explique en partie par le fait que les solutions d'IA générative comme ChatGPT peuvent générer un "non-sens cohérent". Il s'agit du problème d'hallucination des chatbots d'IA.D'autres problèmes apparaissent en fonction des cas d'utilisation : dans le service à la clientèle, les systèmes d'IA générative peuvent offrir à différents clients des réponses différentes, subtilement ou non, ce qui nécessite de repenser la manière de garantir un service à la clientèle cohérent.Malgré toute sa facilité d'utilisation, la maîtrise de l'IA générative ne sera pas un chemin facile et linéaire pour les organisations. Elles doivent embaucher de nouveaux talents, potentiellement rares et coûteux - des développeurs, des analystes commerciaux, des ingénieurs prompts, voire des éthiciens. Le marché pour ces talents sera serré. D'un autre côté, elles risquent de perdre des talents précieux si le rythme du changement est trop rapide. En outre, les analystes de Forrester soulignent un autre point essentiel. Ces derniers estiment que remplacer le travail humain par l'IA ou l'automatisation peut parfois conduire à une solution sous-optimale.« C'est ce qu'on appelle le "satisficing", une prise de décision qui s'efforce d'obtenir des résultats adéquats plutôt que parfaits. Les clients ont rarement, voire jamais, pensé que les anciens systèmes de réponse vocale interactive (SVI) qui les guidaient étape par étape étaient meilleurs que de parler à un être humain en chair et en os, mais c'est l'économie qui a entraîné ce changement », note Forrester.Selon les analystes, la même crainte existe avec l'IA générative : le studio de cinéma Marvel a été confronté à des réactions négatives pour avoir utilisé des visuels d'IA générative dans le générique d'ouverture de sa série télévisée "Secret Invasion", que les clients ont considéré comme un effort paresseux et contraire à l'éthique, produisant des résultats de piètre qualité.D'après Forrester, à court terme, le BYOAI menace d'entraîner les leaders technologiques et commerciaux dans le domaine de l'IA générative, qu'ils le veuillent ou non. Les employés occupés qui se tournent vers des solutions génératives en raison de leur manque de temps créent des risques liés à la sécurité, à la confidentialité et à la précision. L'introduction d'informations confidentielles dans un chatbot d'IA pourrait compromettre ces informations et elles pourraient également être utilisées pour former le modèle lui-même, ce qui ouvrirait d'autres vecteurs de fuite de données. Un utilisateur averti peut théoriquement extraire ces données.Cette année, un cabinet d'avocats s'est vu infliger des amendes après que l'un de ses avocats a utilisé ChatGPT pour créer un dossier judiciaire et que l'IA générative a inventé de fausses affaires judiciaires pour étayer ses arguments. Les avocats n'ont toutefois pas été sanctionnés par le tribunal. « Les entreprises ne pourront pas prévoir toutes les éventualités, mais elles peuvent élaborer une stratégie d'IA générative pour la main-d'œuvre qui les prépare mieux au Far West de l'IA générative au travail. Leur stratégie doit comprendre des investissements, des garde-fous et des points de contrôle », concluent les analystes de Forrester.Source : rapport de l'étude (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prévisions du cabinet d'analyse Forrester ?Les prévisions des organisations comme Goldman Sachs sont-elles exagérées ?Que pensez-vous des risques liés à l'introduction de l'IA générative dans les organisations ?