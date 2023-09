Bien qu'elle affiche un détachement prudent par rapport à la machine à faire du battage médiatique sur l'IA, Apple est également un concurrent dans la course à l'armement en matière d'IA. L'entreprise est restée timide quant à l'évocation de l'IA, mais Bloomberg a révélé en juillet qu'elle utilisait en interne "", son propre modèle de langage étendu. Il a également été rapporté qu'Apple ne savait pas encore quoi faire de son LLM, officiellement baptisé Ajax, mais qu'il pourrait éventuellement être utilisé pour l'assistance clientèle Apple Care. Apple estime que son LLM Ajax GPT est meilleur que le ChatGPT-3.5 d'OpenAI.Aujourd'hui, l'image des projets d'Apple en matière d'IA générative se précise. Selon le rapport, plusieurs équipes se concentrent sur l'IA, et une unité de 16 membres appelée "" est consacrée à l'IA conversationnelle. Cette unité est dirigée par le responsable de l'IA d'Apple, John Giannandrea, qui est venu de Google pour réorganiser Siri.Comme on peut s'y attendre, une grande partie de l'investissement d'Apple dans l'IA conversationnelle concerne Siri. Selon le rapport, Apple prévoit de donner à Siri la capacité d'automatiser des tâches complexes, comme la transformation d'une série de photos en un GIF. "", a déclaré The Information.D'autres produits d'IA seraient en cours de développement : l'IA multimodale, qui permet de générer du texte à partir d'une image et vice-versa, et un logiciel permettant de générer des scènes en 3D.Source : The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?