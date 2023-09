La dernière étude "The State of Unstructured Data Management 2023" de Komprise est basée sur les réponses de 300 décideurs informatiques et commerciaux en matière de stockage d'entreprise au niveau mondial dans des sociétés de plus de 1 000 employés aux États-Unis et au Royaume-Uni, et révèle que 90 % des organisations autorisent l'utilisation de l'IA générative par leurs employés.La préparation à l'IA apparaît comme la principale priorité en matière de stockage de données en 2023, suivie par l'optimisation des coûts du cloud. La majorité des répondants (40 %) affirment qu'ils poursuivront une approche multidimensionnelle pour gérer les risques liés à l'IA, en prenant en compte les outils de stockage, de gestion des données et de sécurité.", déclare Kumar Goswami, PDG et cofondateur de Komprise. "La quantité de données détenues par les entreprises continue de croître, les organisations gérant plus de 10 Po de données sont passées de 27 % à 32 % cette année, soit une augmentation de 19 %. La moitié des entreprises gèrent 5 Po ou plus de données.Près des trois quarts (73 %) consacrent 30 % ou plus de leur budget informatique au stockage et à la protection des données, contre 67 % en 2022. Le principal défi en matière de gestion des données non structurées consiste à déplacer les données sans perturber les utilisateurs et les applications (47 %), suivi de près par la préparation à l'IA et aux services cloud (46 %).L'approche en libre-service bénéficie également d'un fort soutien : 85 % des répondants estiment que les utilisateurs non informaticiens devraient avoir un rôle à jouer dans la gestion de leurs propres données et 62 % ont déjà atteint un certain niveau de libre-service pour la gestion des données non structurées.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de cette étude de Komprise sont pertinents et crédibles ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?