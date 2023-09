Telles sont quelques-unes des conclusions d'un nouveau rapport d'Ivanti. Ce rapport se penche également sur l'expérience numérique (DEX) et révèle que 58 % des personnes interrogées préfèrent encore traiter avec un humain plutôt qu'avec un chatbot.", déclare Jeff Abbott, PDG d'Ivanti. "Parmi les travailleurs du savoir, 78 % déclarent qu'ils pourraient être plus productifs avec différents outils, tandis que 57 % signalent des frictions sérieuses au moins une fois par semaine lors de l'utilisation de la technologie sur le lieu de travail. 17 % déclarent qu'ils ont démissionné à cause d'une mauvaise technologie ou qu'ils envisageraient de le faire, et ce chiffre est presque deux fois plus élevé pour la génération Z. 61 % déclarent que les expériences technologiques négatives affectent le moral des troupes.Il est intéressant de noter que les professionnels de l'informatique chargés de mettre en œuvre le DEX dans l'entreprise n'en tirent pas toujours les bénéfices. Si la grande majorité d'entre eux (84 %) souhaitent continuer à travailler à distance au moins une partie du temps, ils sont également beaucoup plus susceptibles de rencontrer un large éventail de problèmes technologiques sur leur lieu de travail que les autres employés de bureau.Parmi les informaticiens interrogés, 85 % passent au moins une partie de la semaine à la maison, mais plus d'un quart d'entre eux (27 %) affirment que leurs outils technologiques ne sont pas aussi efficaces lorsqu'ils travaillent à distance. 39 % se plaignent d'un trop grand nombre de connexions, 47 % d'un trop grand nombre de notifications numériques et 42 % d'un trop grand nombre d'outils/plates-formes requis comme problèmes techniques rencontrés au travail. Par ailleurs, une personne sur cinq déclare ne pas avoir une visibilité totale des applications utilisées par les employés sur leur lieu de travail.Source : Ivanti Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Faut-il craindre que l'IA remplace le travailleur ?[URL="https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/345403/L-intelligence-artificielle-generative-va-revolutionner-l-efficacite-au-travail-72-pourcent-des-repondants-declarent-qu-elle-ameliorera-la-productivite-de-maniere-significative-d-apres-une-enquete-de-KPMG/"]L'intelligence artificielle générative va révolutionner l'efficacité au travail, 72 % des répondants déclarent qu'elle améliorera la productivité de manière significative, d'après une enquête de KPMG/URL]