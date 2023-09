Le robot humanoïde PDG d'une entreprise polonaise de boissons est une patronne très occupée. Dictador a nommé Mika, un robot doté d'une intelligence artificielle, au poste de directeur général expérimental en août de l'année dernière, et elle n'a pas peur de faire des heures supplémentaires pour aider l'entreprise à "". Mika a déclaré qu'elle était "" et qu'elle travaillait sept jours sur sept. "", a-t-elle déclaré lors d'une interview vidéo.La patronne IA serait chargée d'un large éventail de tâches, notamment d'aider à repérer des clients potentiels et de sélectionner des artistes pour concevoir des bouteilles pour le producteur de rhum. "", a-t-elle déclaré. "Mika ne licenciera cependant aucun de ses employés, car les principales décisions importantes de Dictador seront prises par des cadres humains, a déclaré le président européen de Dictador, Marek Szoldrowski. Son rôle consiste notamment à diriger le projet d'organisation autonome décentralisée Arthouse Spirits de la société, une collection de NFT, et à communiquer avec sa communauté DAO, selon le site web de la société.Mika est une version plus sophistiquée du "", le robot d'intelligence artificielle Sophia, selon le site web. Mika a été créée par Hanson Robotics, l'entreprise à l'origine de Sophia, qui a attiré l'attention du monde entier grâce à des dizaines d'interviews dans les médias.Dictador n'est pas la première entreprise à faire d'un robot son PDG. L'année dernière, une société de jeux chinoise a nommé un "" nommé Tang Yu au poste de directeur général d'une filiale, Fujian NetDragon Websoft.Source : Dictator Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, est-ce pertinent de nommé un robot humanoïde comme PDG ?