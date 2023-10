OpenAI, le propriétaire de ChatGPT, envisage de fabriquer ses propres puces d'intelligence artificielle

L'ère des puces personnalisées

L'entreprise n'a pas encore décidé d'aller de l'avant, selon des discussions internes récentes. Cependant, depuis au moins l'année dernière, elle a discuté de diverses options pour résoudre la pénurie de puces d'IA coûteuses sur lesquelles OpenAI s'appuie, selon des personnes familières avec le sujet.Ces options comprenaient la construction de sa propre puce d'IA, une collaboration plus étroite avec d'autres fabricants de puces, y compris NVIDIA, et la diversification de ses fournisseurs au-delà de NVIDIA.Le PDG Sam Altman a fait de l'acquisition d'un plus grand nombre de puces d'IA une priorité absolue pour l'entreprise. Il s'est publiquement plaint de la pénurie d'unités de traitement graphique, un marché dominé par NVIDIA, qui contrôle plus de 80 % du marché mondial des puces les mieux adaptées à l'exécution des applications d'IA.Les efforts déployés pour obtenir davantage de puces sont liés à deux problèmes majeurs identifiés par M. Altman : une pénurie de processeurs avancés qui alimentent les logiciels d'OpenAI et les coûts "exorbitants" associés à l'exploitation du matériel nécessaire pour faire fonctionner ses efforts et ses produits.Depuis 2020, OpenAI a développé ses technologies d'intelligence artificielle générative sur un supercalculateur massif construit par Microsoft, l'un de ses principaux bailleurs de fonds, qui utilise 10 000 unités de traitement graphique (GPU) de NVIDIA.L'exploitation de ChatGPT est très coûteuse pour l'entreprise. Chaque requête coûte environ 4 cents, selon une analyse de Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein. Si les requêtes de ChatGPT atteignent un dixième de l'échelle de recherche de Google, il faudra environ 48,1 milliards de dollars de GPU au départ et environ 16 milliards de dollars de puces par an pour rester opérationnel.Un effort pour développer ses propres puces d'IA placerait OpenAI dans un petit groupe de grands acteurs technologiques tels que Google d'Alphabet et Amazon.com qui ont cherché à prendre le contrôle de la conception des puces qui sont fondamentales pour leurs activités.Il n'est pas certain qu'OpenAI aille de l'avant avec son projet de construction d'une puce personnalisée. Il s'agirait d'une initiative stratégique majeure et d'un investissement lourd qui pourrait représenter des centaines de millions de dollars par an, selon des vétérans de l'industrie. Même si OpenAI consacrait des ressources à cette tâche, le succès ne serait pas garanti.L'acquisition d'un fabricant de puces pourrait accélérer le processus de construction de la propre puce d'OpenAI - comme cela a été le cas pour Amazon.com et son acquisition d'Annapurna Labs en 2015.OpenAI a envisagé cette voie au point d'effectuer des vérifications préalables sur une cible d'acquisition potentielle, selon l'une des personnes familières avec ses plans. Mais il n'a pas été possible de connaître l'identité de l'entreprise qu'OpenAI a envisagé d'acheter.Même si OpenAI va de l'avant avec ses plans pour une puce personnalisée - y compris une acquisition - l'effort est susceptible de prendre plusieurs années, laissant la société dépendante des fournisseurs commerciaux comme NVIDIA et Advanced Micro Devices dans ce laps de temps.Certaines grandes entreprises technologiques construisent leurs propres processeurs depuis des années, avec des résultats limités. Les efforts de Meta en matière de puces personnalisées se sont heurtés à des problèmes, ce qui a conduit l'entreprise à mettre au rebut certaines de ses puces d'IA. Le propriétaire de Facebook travaille actuellement sur une nouvelle puce qui couvrira tous les types de travaux d'IA.Le principal bailleur de fonds d'OpenAI, Microsoft, développe également une puce d'IA personnalisée qu'OpenAI est en train de tester. Ces projets pourraient être le signe d'une plus grande distance entre les deux entreprises.La demande de puces d'IA spécialisées est montée en flèche depuis le lancement de ChatGPT l'année dernière. Les puces spécifiques, ou accélérateurs d'IA, sont nécessaires pour former et faire fonctionner les dernières technologies d'IA générative. NVIDIA est l'un des rares fabricants de puces à produire des puces d'IA utiles et à dominer le marché.OpenAI, la société à l'origine de ChatGPTQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette initiative d'OpenAI est cohérente et pertinente ?