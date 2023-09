L'opération proposée pourrait valoriser OpenAI, soutenue par Microsoft, entre 80 et 90 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à faire état de la vente potentielle d'actions. OpenAI deviendrait ainsi l'une des entreprises privées les plus précieuses au monde, à un moment où l'enthousiasme pour les start-ups spécialisées dans l'intelligence artificielle est à son comble, après le lancement de ChatGPT l'année dernière.ChatGPT, un chatbot capable de générer des réponses semblables à celles d'un humain en fonction des demandes de l'utilisateur, a contribué à l'explosion de la popularité de l'IA. Le secteur de l'IA a été salué comme la prochaine frontière technologique et est devenu le dernier mot à la mode dans la Silicon Valley.Si l'opération est finalisée, il s'agira de la deuxième grande vente secondaire d'actions de la célèbre startup basée à San Francisco, dont la valorisation a connu une ascension fulgurante. Au début de l'année, elle a réalisé une vente d'actions de 300 millions de dollars pour une valeur de 30 milliards de dollars.SpaceX et d'autres startups matures ont régulièrement procédé à des ventes d'actions privées sans entrer en bourse, ce qui a permis aux employés et aux investisseurs existants de profiter de la valeur croissante de leur participation dans l'entreprise. Lors d'une vente d'actions existantes, aucun nouveau capital n'est levé pour l'entreprise.Cette année, OpenAI a levé 10 milliards de dollars de fonds primaires auprès de Microsoft, qu'elle utilise pour développer de nouveaux produits et financer la formation de modèles d'IA.Plusieurs autres startups, telles qu'Inflection et Anthropic, ont levé des fonds auprès d'investisseurs de premier plan au cours des derniers mois.The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations pertinentes et crédibles ?