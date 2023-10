Plus de répétitions, plus de plaisir

Prise de parole en public

Problèmes éthiques

Un deepfake est une vidéo dans laquelle le visage ou le corps d'une personne a été modifié numériquement pour qu'elle semble être quelqu'un d'autre. Cette technologie fait l'objet d'une presse très négative en raison de son potentiel de diffusion de fausses informations politiques et de développement malveillant de contenus pornographiques superposant le visage d'une personne sur le corps d'une autre. Elle représente également une menace existentielle pour les professionnels des industries créatives.Christof Lutteroth et Christopher Clarke, tous deux du département d'informatique de Bath et coauteurs de la nouvelle étude, affirment que leurs résultats présentent deux cas d'utilisation positive des deepfakes et espèrent qu'ils catalyseront d'autres recherches sur les façons dont les deepfakes peuvent être appliqués pour faire le bien dans le monde.", a déclaré le Dr Clarke.Le Dr Lutteroth a ajouté : "".Pour l'expérience de fitness, les participants à l'étude ont été invités à regarder une vidéo d'entraînement dans laquelle un deepfake de leur propre visage était collé sur le corps d'un pratiquant plus expérimenté.Les chercheurs ont choisi six exercices (planches, squats, squats muraux, redressements assis, sauts de squat et pompes), chacun ciblant un groupe musculaire différent et nécessitant différents types de mouvements.Pour chaque exercice, les participants à l'étude ont d'abord regardé un didacticiel vidéo dans lequel un modèle faisait la démonstration de l'exercice, puis se sont essayés à répéter l'exercice eux-mêmes. Le modèle a été choisi à la fois pour ressembler au participant et pour le surpasser, bien que son niveau de compétence soit accessible au sujet de l'étude.Le processus de visionnage de la vidéo et d'imitation de l'exercice a également été réalisé à l'aide d'un instructeur deepfake, où le visage du participant était superposé au corps d'un modèle.Dans les deux cas, les chercheurs ont mesuré le nombre de répétitions, c'est-à-dire le temps pendant lequel les participants étaient capables de tenir un exercice.Pour tous les exercices, quel que soit l'ordre dans lequel les vidéos ont été regardées, les participants ont obtenu de meilleurs résultats après avoir regardé la vidéo d'eux-mêmes que la vidéo montrant quelqu'un d'autre.", a déclaré le Dr Lutteroth. "".La deuxième étude FakeForward, réalisée par la même équipe, a révélé que le deepfake peut considérablement améliorer les compétences d'une personne en tant qu'orateur.Lorsque le visage d'un orateur compétent était remplacé par celui d'un utilisateur, l'apprentissage était considérablement amplifié, la confiance et la compétence perçue en matière de prise de parole en public augmentant après le visionnage de la vidéo FakeForward.De nombreux participants se sont sentis émus et inspirés par les vidéos de FakeForward, déclarant par exemple : "", "" et "".En principe, il est déjà possible pour les particuliers de créer des vidéos FakeForward grâce à des applications libres telles que Roop et Deep Face Lab, même si, dans la pratique, un certain degré d'expertise technique est nécessaire.Pour se prémunir contre d'éventuels abus, l'équipe de recherche de FakeForward a mis au point un protocole éthique pour guider le développement des vidéos de "selfie".", a déclaré le Dr Clarke.Le Dr Lutteroth a ajouté : "".Et d'ajouter : "".Que pensez-vous de ce cas d'application de la technologie deepfake ? Trouvez-vous cet usage pertinent et utile ?