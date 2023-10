Dans sa course pour rattraper le fabricant de puces rival Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) prévoit d'investir massivement dans les logiciels critiques nécessaires aux puces d'intelligence artificielle avancées de l'entreprise. Après plus d'une décennie de travail, Nvidia a acquis un puissant avantage sur le marché des puces d'IA grâce aux logiciels qu'elle fabrique et à l'écosystème des développeurs de logiciels.AMD s'est engagé à investir et à construire un ensemble unifié de logiciels pour faire fonctionner les différentes puces fabriquées par l'entreprise. "", a déclaré Victor Peng, président d'AMD. "".L'acquisition de Nod.ai s'inscrit dans cette stratégie car sa technologie permet aux entreprises de déployer plus facilement des modèles d'IA adaptés aux puces d'AMD. Nod.ai vend sa technologie à de grands opérateurs de centres de données, entre autres clients. AMD n'a pas divulgué les termes de l'accord. Nod.ai, basée à Santa Clara, en Californie, a levé environ 36,5 millions de dollars, selon les données de PitchBook.Au début de l'année, AMD a créé le groupe AI qui accueillera l'acquisition de Nod.ai, a déclaré Peng. Le groupe emploie environ 1 500 ingénieurs (la grande majorité étant liée aux logiciels) et AMD prévoit de continuer à développer l'équipe avec 300 embauches supplémentaires cette année, et plus encore en 2024.", a déclaré Vamsi Boppana, vice-président senior du groupe d'intelligence artificielle chez AMD. L'acquisition de Nod.ai est la deuxième de l'entreprise au cours des derniers mois, a déclaré Peng. Lorsqu'on lui a demandé si l'entreprise prévoyait de renforcer son portefeuille par d'autres acquisitions, M. Peng a répondu : "Source : AMDQuel est votre avis sur cette acquisition ?