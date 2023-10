Faire progresser la recherche sur la sécurité de l'IA afin de promouvoir un développement responsable des modèles d'avant-garde et de minimiser les risques potentiels.

Identifier les meilleures pratiques en matière de sécurité pour les modèles d'avant-garde.

Partager les connaissances avec les décideurs politiques, les universitaires, la société civile et d'autres acteurs pour faire progresser le développement responsable de l'IA.

Soutenir les efforts visant à tirer parti de l'IA pour relever les plus grands défis de la société.

Anthropic, Google, Microsoft et OpenAI annoncent aujourd'hui la sélection de Chris Meserole comme premier directeur exécutif du Frontier Model Forum, ainsi que la création d'un nouveau fonds de sécurité de l'IA, une initiative de plus de 10 millions de dollars visant à promouvoir la recherche dans le domaine de la sécurité de l'IA. Le Frontier Model Forum, un organisme industriel visant à assurer un développement sûr et responsable des modèles d'IA d'avant-garde, publie également la première mise à jour de son groupe de travail technique sur le red teaming afin de partager l'expertise de l'industrie avec un public plus large, alors que le Forum élargit la conversation sur les approches responsables de la gouvernance de l'IA.Chris Meserole arrive au Frontier Model Forum avec une grande expertise en matière de politique technologique, ayant beaucoup travaillé sur la gouvernance et la sécurité des technologies émergentes et de leurs applications futures. Plus récemment, il a été directeur de l'initiative sur l'intelligence artificielle et les technologies émergentes à la Brookings Institution.Dans ses nouvelles fonctions, Meserole sera chargé d'aider le Forum à remplir sa mission, à savoir :Au cours de l'année écoulée, l'industrie a réalisé des avancées significatives dans les capacités de l'IA. Ces progrès s'étant accélérés, de nouvelles recherches universitaires sur la sécurité de l'IA sont nécessaires. Pour combler cette lacune, le Forum et ses partenaires philanthropiques créent un nouveau fonds pour la sécurité de l'IA, qui soutiendra des chercheurs indépendants du monde entier affiliés à des établissements universitaires, à des instituts de recherche et à des startups. L'engagement financier initial du Fonds pour la sécurité de l'IA provient d'Anthropic, de Google, de Microsoft et d'OpenAI, ainsi que de la générosité de nos partenaires philanthropiques, la Fondation Patrick J. McGovern, la Fondation David et Lucile Packard. Ensemble, ils représentent un financement initial de plus de 10 millions de dollars. Nous attendons des contributions supplémentaires de la part d'autres partenaires.Au début de l'année, les membres du Forum ont signé des engagements volontaires en matière d'IA à la Maison Blanche, qui comprenaient une promesse de faciliter la découverte et le signalement par des tiers des vulnérabilités de nos systèmes d'IA. Le Forum considère le Fonds pour la sécurité de l'IA comme un élément important du respect de cet engagement en fournissant à la communauté externe des fonds pour mieux évaluer et comprendre les systèmes d'avant-garde. Le débat mondial sur la sécurité de l'IA et la base de connaissances générale sur l'IA bénéficieront d'un plus grand nombre de voix et de perspectives.L'objectif principal du fonds sera de soutenir le développement de nouveaux modèles d'évaluation et de techniques d'équipe rouge pour les modèles d'IA afin d'aider à développer et à tester des techniques d'évaluation pour les capacités potentiellement dangereuses des systèmes d'avant-garde. Nous pensons qu'un financement accru dans ce domaine permettra d'améliorer les normes de sécurité et de sûreté et de mieux comprendre les mesures d'atténuation et de contrôle dont l'industrie, les gouvernements et la société civile ont besoin pour relever les défis posés par les systèmes d'IA.Le Fonds lancera un appel à propositions dans les prochains mois. Le Meridian Institute administrera le fonds et son travail sera soutenu par un comité consultatif composé d'experts externes indépendants, d'experts des entreprises d'IA et de personnes ayant une expérience dans l'octroi de subventions.Au cours des prochains mois, le Frontier Model Forum mettra en place un conseil consultatif qui l'aidera à orienter sa stratégie et ses priorités, et qui représentera un éventail de perspectives et d'expertises. Les prochaines publications et mises à jour, y compris celles concernant les nouveaux membres, proviendront directement du Frontier Model Forum.Le Fonds pour la sécurité de l'IA lancera son premier appel à propositions dans les mois à venir, et les subventions devraient être accordées peu après. Le Frontier Model Forum publiera également des conclusions techniques supplémentaires dès qu'elles seront disponibles. Le Forum se réjouit de travailler avec Meserole et d'approfondir ses engagements avec la communauté de recherche élargie, y compris le Partenariat sur l'IA, MLCommons, et d'autres ONG, gouvernements et organisations multinationales de premier plan, afin d'aider à réaliser les avantages de l'IA tout en promouvant son développement et son utilisation en toute sécurité.