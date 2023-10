La régénération des forêts tropicales est essentielle pour faire face aux crises interdépendantes du climat et de la perte de biodiversité. Alors que les arbres qui se régénèrent séquestrent le carbone relativement rapidement, le rythme de rétablissement de la biodiversité reste controversé. Ici, nous utilisons la bioacoustique et le métabarcodage pour mesurer la régénération des forêts après l'agriculture dans un point chaud de la biodiversité mondiale en Équateur. Nous montrons que la composition de la communauté, et non la richesse en espèces, des vertébrés vocalisants identifiés par les experts reflète le gradient de restauration. Deux mesures automatisées - un modèle d'indice acoustique et une composition de la communauté d'oiseaux dérivée d'un réseau neuronal convolutionnel développé indépendamment - sont bien corrélées avec la restauration (adj-R² = 0,62 et 0,69, respectivement). Il est important de noter que les deux mesures reflètent la composition des insectes nocturnes non vocalisants identifiés par métabarcoding. Nous montrons que de tels outils de surveillance automatisés, basés sur de nouvelles technologies, peuvent contrôler efficacement le succès de la restauration des forêts, en utilisant des données robustes et reproductibles.