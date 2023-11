Le modèle Phind V7 obtient 74,7 % pass@1 sur HumanEval

Nous sommes heureux d'annoncer que Phind utilise désormais par défaut notre propre modèle qui égale et dépasse les capacités de codage de GPT-4 tout en fonctionnant 5 fois plus vite. Vous pouvez maintenant obtenir des réponses de haute qualité à des questions techniques en 10 secondes au lieu de 50.Le modèle Phind actuel de 7ème génération est construit sur la base de nos ajustements CodeLlama-34B open-source qui ont été les premiers modèles à battre le score de GPT-4 sur HumanEval et qui sont toujours les meilleurs modèles de codage open-source dans l'ensemble, par une large marge.Ce nouveau modèle a été affiné sur 70B+ tokens supplémentaires de code de haute qualité et de problèmes de raisonnement et affiche un score HumanEval de 74,7 %. Cependant, nous avons constaté que HumanEval est un mauvais indicateur de l'utilité dans le monde réel. Après avoir déployé les itérations précédentes du modèle Phind sur notre service, nous avons recueilli des commentaires détaillés et remarqué que notre modèle correspond ou dépasse l'utilité de GPT-4 la plupart du temps sur des questions du monde réel. De nombreux membres de notre communauté Discord ont commencé à utiliser Phind exclusivement avec le modèle Phind bien qu'ils aient également un accès illimité à GPT-4.L'un des principaux avantages du modèle Phind est qu'il est très rapide. Nous avons été en mesure de multiplier par 5 la vitesse par rapport à GPT-4 en exécutant notre modèle sur des H100 à l'aide de la nouvelle bibliothèque TensorRT-LLM de NVIDIA, atteignant 100 tokens par seconde en flux unique.Un autre avantage clé du modèle Phind est le contexte - il supporte jusqu'à 16k tokens. Nous autorisons actuellement la saisie de 12k tokens sur le site web et réservons les 4k tokens restants aux résultats du site web.Le modèle Phind présente encore quelques imperfections et nous continuerons à l'améliorer en permanence. Un domaine dans lequel il souffre encore est la cohérence - sur certaines questions difficiles où il est capable d'obtenir la bonne réponse, le modèle Phind peut prendre plus de générations pour arriver à la bonne réponse que le GPT-4.