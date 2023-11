L'IA ne boit pas d'eau, mais les centres de données, où sont formés les systèmes d'intelligence artificielle, en utilisent beaucoup pour refroidir leurs serveurs. Il ne s'agit là que d'une partie du puzzle en ce qui concerne la consommation d'eau numérique.Les systèmes d'intelligence artificielle tels que ChatGPT et Bard consomment bien plus d'eau et d'énergie qu'une recherche Internet classique. Selon une étude publiée par l'université de Californie à Riverside, une conversation avec ChatGPT consomme environ 50 cl d'eau, soit l'équivalent d'une petite bouteille en plastique. Avec près de 1,5 milliard d'utilisateurs par mois, l'addition est vite faite.Les centres de données, indispensables à l'apprentissage de l'IA, représentent près de 1 % de la consommation mondiale d'énergie. Ce chiffre est appelé à augmenter au cours des prochaines années.Mais ces centres émettent des quantités variables de CO2 selon que leur pays de base produit son électricité à partir de charbon ou de gaz, par exemple, ou à partir d'énergies renouvelables. Dans un article financé par Microsoft et l'Allen Institute for Artificial Intelligence, des chercheurs ont montré qu'en modifiant le lieu d'entraînement d'une IA, il était possible de réduire de 75 % les émissions de CO2 de l'opération.Les entreprises numériques parlent aussi beaucoup de "suivre le soleil", c'est-à-dire de changer les lieux d'entraînement de l'IA tout au long de la journée afin de pouvoir utiliser l'énergie solaire en continu. L'optimisation des lieux d'entraînement de l'IA pourrait être un moyen important de limiter son impact sur l'environnement.Plus concrètement, une IA comme Bloom, un équivalent entièrement open-source de ChatGPT développé dans le cadre du projet de recherche BigScience, a généré l'équivalent de 25 tonnes de CO2 lors de son entraînement. Et ce, malgré le fait que la majeure partie de l'énergie utilisée provenait de l'énergie nucléaire, et était donc exempte de carbone. Pour GPT-3, qui utilise ChatGPT, l'empreinte carbone estimée est 20 fois plus élevée, soit l'équivalent d'environ 300 allers-retours Paris-New York en avion.Malgré leur impact environnemental, l'IA a un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle peut par exemple aider les météorologues à prévoir les événements climatiques extrêmes ou optimiser les processus industriels pour réduire les émissions de CO2.Le défi particulier auquel sont confrontés les développeurs aujourd'hui est celui de la transparence. La plupart des modèles d'IA accessibles au public ne révèlent pas où ils ont été formés, ni le coût en carbone de leur utilisation.Lorsque les utilisateurs disposent de ces informations, ils peuvent faire leurs propres choix en connaissance de cause. Par exemple, avant de bombarder ChatGPT de questions élémentaires, on peut se contenter d'effectuer une simple recherche dans le navigateur, ce qui est moins gourmand en énergie.Sources : Euronews, Université de Californie RiversidePensez-vous que l'étude de l''université de Californie soit crédible ou pertinente ?Pensez-vous qu'il faut utiliser des outils d'IA comme ChatGPT, ou alors les boycotter, ou encore les interdire ?