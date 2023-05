Les compétences impressionnantes de l'IA générative en matière de codage facilitent le développement de logiciels dans tous les domaines. Certains investisseurs en capital-risque et fondateurs de startups ont déclaré à Stephanie Palazzolo que cela pourrait bouleverser la manière dont les logiciels sont créés, distribués et utilisés.Freshworks n'est pas le seul exemple d'entreprises utilisant cette nouvelle technologie pour accroître leur productivité. Le PDG d'Octopus Energy a déclaré que l'intelligence artificielle faisait le travail de centaines de personnes au sein de l'entreprise. Greg Jackson a écrit pour le Times of London que l'entreprise utilisait l'IA depuis des mois et que les courriels rédigés par ces outils donnaient une meilleure satisfaction à la clientèle que ceux rédigés par des travailleurs qualifiés.Les travailleurs prennent également l'initiative d'exploiter l'IA pour augmenter leur productivité et leur rendement dans le dos de leurs patrons. Un travailleur ( s'exprimant sous le pseudonyme de Ben) a déclaré à Vice que ChatGPT faisait environ 80 % de son travail.La popularité récente d'outils alimentés par l'IA tels que ChatGPT alimente les craintes des employés quant à l'automatisation des emplois, en particulier dans le contexte d'une vague de licenciements qui touche plusieurs secteurs d'activité. Selon un rapport publié en mars par Goldman Sachs, les outils d'IA générative tels que ChatGPT pourraient entraîner des « perturbations importantes » sur le marché du travail et affecter environ 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde.Source : Fortune Quel est votre avis sur le sujet ?Partagez-vous l’avis du PDG Girish Mathrubootham qui affirme qu’utiliser ChatGPT d'OpenAI pour écrire du code, permet de gagner un temps fou ?