Dans cette publicité de 22 secondes, les téléspectateurs ont un aperçu des coulisses du tournage du rôle de Scarlett Johansson dans "Black Widow", où on l'entend dire : "". Cependant, la publicité a pris un tournant important lorsqu'elle s'est éloignée de Johansson, une voix générée par l'IA visant à imiter l'actrice déclarant : "".Vers la fin de la publicité, Convert Software, la société responsable de l'application, a inclus une clause de non-responsabilité indiquant que "". Les représentants de Scarlett Johansson ont précisé qu'elle n'avait jamais approuvé l'application, et son avocat, Kevin Yorn, a confirmé qu'il abordait la question par la voie juridique.Kevin Yorn a déclaré : "De nombreux États américains, dont la Californie, disposent de lois strictes protégeant le droit à la vie privée, notamment en ce qui concerne l'utilisation non autorisée du "" d'une personne à des fins publicitaires ou promotionnelles. Si certaines célébrités peuvent intenter des actions en justice pour établir des précédents juridiques, la plupart des affaires sont résolues par des ordonnances de cessation et d'abstention.Johansson n'est pas la seule célébrité à avoir été confrontée à l'utilisation non autorisée de son nom et de son image à des fins publicitaires. Récemment, Tom Hanks s'est rendu sur les médias sociaux pour mettre en garde ses fans contre une vidéo promotionnelle d'un plan dentaire dans laquelle figurait une version IA de lui-même. Il a précisé qu'il n'était pas associé à cette publicité.La technologie de l'IA devenant de plus en plus accessible, il est probable que des cas similaires se produiront à l'avenir. Les musiciens, par exemple, ont déjà eu affaire au clonage de voix qui peut créer l'illusion que des artistes célèbres comme Drake ou Johnny Cash interprètent de nouvelles chansons. En outre, la technologie du deepfake permet d'utiliser des ressemblances de célébrités générées par l'IA, comme on l'a vu dans la publicité pour les soins dentaires mettant en scène Tom Hanks, sans leur consentement.Source : VarietyQuel est votre avis sur cette affaire ?