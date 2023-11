La startup 01.AI, fondée par l'informaticien et pionnier de l'IA Kai-Fu Lee, lance un LLM open-source qui bat le Llama 2 de Meta

Le modèle d'IA "Yi-34B" développé par 01.AI est open source sans restriction à des fins non commerciales et de recherche. Lee écrit sur LinkedIn que la Chine est actuellement à la traîne dans la course au LLM, mais que le nouveau modèle "".L'entreprise a publié des résultats d'analyse comparative montrant que le Yi-34B est au moins aussi performant que le Llama2-70B et le Falcon-180B de Meta, qui ont respectivement plus de deux fois et cinq fois plus de paramètres. Le Yi-6B, plus petit, est au niveau du Llama2-34B.Les développeurs et les chercheurs peuvent utiliser les modèles sous la licence Apache 2.0. Ils sont disponibles sur HuggingFace, ModelScope et Github. Les modèles sont destinés "", a déclaré Lee.Pour une "", une demande doit être soumise sur le site web, ce qui laisse perplexe puisque la licence Apache 2.0 stipule également que l'utilisation commerciale est gratuite.Selon le site web, Yi-34B a été formé à partir de zéro sur un corpus de "" de trois trillions de tokens. Lee attribue le fait que Yi-34B surpasse des modèles beaucoup plus importants à la qualité élevée des données. La taille réduite des modèles rend également leur exécution moins coûteuse.D'autres recherches montrent également que la qualité des données a un impact critique sur l'apprentissage du LLM. M. Lee prévoit que le passage à ce niveau permettra de produire des modèles d'IA "nettement meilleurs" dès l'année prochaine, et il annonce d'autres modèles.Selon lui, le prochain modèle propriétaire de 01.AI devrait pouvoir rivaliser avec le GPT-4 d'OpenAI. Depuis que les États-Unis ont interdit à Nvidia d'exporter vers la Chine, Kai-Fu Lee affirme que 01.AI a débordé son compte en banque et acheté de nombreuses puces, dont elle aura besoin dans un avenir proche.La division "cloud" d'Alibaba Group Holding Ltd., entre autres, a participé au dernier tour de table de 01.AI, dont la valorisation a dépassé le milliard de dollars en seulement huit mois.Kai-Fu Lee, PDG de la société de capital-risque Sinovation Ventures, sera également PDG de 01.AI. Kai-Fu Lee a commencé à constituer l'équipe de 01.AI en mars 2023, et l'entreprise n'a commencé ses activités qu'en juin. La startup emploie plus de 100 personnes, dont des figures expérimentées de l'industrie qui ont travaillé sur Google Bard et TensorFlow.Lee est une figure bien connue du secteur de l'IA et possède une vaste expérience de l'informatique et de la recherche sur l'IA. Il est titulaire d'un doctorat en informatique de l'université Carnegie Mellon et a occupé de nombreux postes de direction dans des entreprises technologiques renommées telles qu'Apple, Microsoft et Google.Source : 01.AI Quel est votre avis sur le sujet ?