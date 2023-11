Les services d'abonnement d'Adobe permettent aux utilisateurs de télécharger et de vendre des images, y compris celles générées par l'IA, dans le cadre de l'adoption de la technologie par l'entreprise, avec ses outils d'intelligence artificielle générative Firefly.Les personnes qui soumettent des images générées par l'IA au service de stock d'images d'Adobe sont tenues d'indiquer qu'elles sont générées par IA, et les images sont accompagnées d'une mention "" sur le site. Certaines de ces images ont l'air très réelles, ce qui signifie que sans ces marques, il ne serait pas difficile de les confondre avec des photos réelles.Cette préoccupation est en train de devenir une réalité, puisque des images d'IA décrivant la guerre entre Israël et le Hamas ont été utilisées par un certain nombre de publications sans mentionner qu'elles avaient été générées par l'IA. Ces images représentent des scènes d'explosions dans des zones peuplées de civils ou des femmes et des enfants fuyant les zones de combat et les flammes, paraissant photoréalistes alors qu'elles ne sont pas réelles.Par exemple, une recherche d'image inversée sur une image de nuages de fumée noire s'élevant de bâtiments intitulée "i" par Scheidle-Design montre qu'elle a été utilisée par un grand nombre de publications d'information.Le problème est que ces publications diffusent, sciemment ou non, des informations erronées au cours d'un conflit où la désinformation et la propagande sont monnaie courante, et où il est déjà difficile de discerner ce qui est vrai ou faux.Layla Mashkoor, rédactrice en chef adjointe du Digital Forensic Research Lab de l'Atlantic Council, a déclaré que l'IA générative avait déjà joué un rôle important en influençant les partisans de chaque camp. "", a-t-elle déclaré.Malgré cela, Mashkoor a déclaré que ces images sont largement utilisées pour "", et que leur efficacité est limitée en raison de l'ampleur même de la désinformation qui circule en ligne. "", a-t-elle déclaré.Quoi qu'il en soit, ces images suscitent une réaction émotionnelle chez le spectateur et, qu'elles le veuillent ou non, ont le potentiel de manipuler les opinions de ceux qui les voient, en particulier dans le contexte d'un article qui les accompagne. La désinformation et l'armement de la désinformation sont des préoccupations majeures liées à l'adoption de l'IA. Selon une enquête de Forbes Advisor, 76 % des consommateurs craignent que les outils d'IA tels que Google Bard, ChatGPT et Bing Chat ne génèrent des informations erronées.En outre, Sam Altman, directeur général d'OpenAI, la société mère de ChatGPT, a déclaré que sa plus grande préoccupation concernant le développement de l'IA était sa capacité à diffuser des informations erronées. "", a-t-il déclaré au Congrès en mai dernier. "Source : Crikey, Adobe Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quelles sont les solutions pour éviter l'utilisation de l'IA générative pour la désinformation ?