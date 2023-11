Décidez de votre ambition en matière d'IA

L'IA de tous les jours est axée sur la productivité. La machine est un partenaire de productivité. Elle permet aux travailleurs de faire ce qu'ils font déjà plus rapidement et plus efficacement. À l'heure actuelle, 75 % des DSI et des leaders technologiques de la région EMEA se concentrent sur les opportunités de l'IA de tous les jours. " Il est important de noter que l'IA quotidienne passera de l'éblouissant à l'ordinaire à une vitesse scandaleuse ", a déclaré Mesaglio. " Tout le monde aura accès aux mêmes outils, et cela ne fournira pas un avantage concurrentiel durable. L'IA au quotidien est le nouvel enjeu de table. "

est axée sur la productivité. La machine est un partenaire de productivité. Elle permet aux travailleurs de faire ce qu'ils font déjà plus rapidement et plus efficacement. À l'heure actuelle, 75 % des DSI et des leaders technologiques de la région EMEA se concentrent sur les opportunités de l'IA de tous les jours. " ", a déclaré Mesaglio. " " L'IA révolutionnaire se concentre avant tout sur la créativité. "Elle ne se contente pas de nous rendre plus rapides ou meilleurs. Soit elle crée de nouveaux résultats, via des produits et services basés sur l'IA ; soit elle crée de nouvelles façons de créer de nouveaux résultats, par exemple avec de nouvelles capacités fondamentales basées sur l'IA. Avec une IA révolutionnaire, les machines vont bouleverser les modèles d'entreprise et des secteurs entiers", a déclaré M. Mesaglio.

Être prêt pour l'IA

Établir des principes prêts pour l'IA : Les principes phares doivent s'aligner sur les valeurs de l'organisation. Les valeurs de l'organisation doivent être le fil conducteur pour naviguer dans les inconnues de la façon dont les humains et les machines interagiront.

Les principes phares doivent s'aligner sur les valeurs de l'organisation. Les valeurs de l'organisation doivent être le fil conducteur pour naviguer dans les inconnues de la façon dont les humains et les machines interagiront. Faire en sorte que les données soient prêtes pour l'IA : Pour que les données soient prêtes pour l'IA, elles doivent répondre à cinq critères. Elles sont sécurisées, enrichies, équitables, précises et régies par les principes du phare.

Pour que les données soient prêtes pour l'IA, elles doivent répondre à cinq critères. Elles sont sécurisées, enrichies, équitables, précises et régies par les principes du phare. Faire en sorte que la sécurité soit prête pour l'IA : Pour chaque utilisation positive de l'IA, quelqu'un fait un usage négatif de cette même technologie. Il s'agit là du côté obscur de l'IA. Les DSI doivent se préparer à de nouveaux vecteurs d'attaque et travailler avec l'équipe de direction pour créer une politique d'utilisation acceptable pour les solutions d'IA génératives publiques.

", a déclaré Mary Mesaglio, VP analyste distingué chez Gartner. "", a déclaré Gabriela Vogel, directrice principale de l'analyse chez Gartner. "Gabriela Vogel a ajouté que "".Les analystes de Gartner ont expliqué au public de plus de 6 500 DSI et responsables informatiques qu'ils devaient donner la priorité à deux domaines pour libérer les possibilités de l'IA au cours des 12 à 24 prochains mois : décider de leur ambition en matière d'IA et devenir prêts pour l'IA.Il existe deux types d'IA :", a déclaré M. Vogel. "Les DSI peuvent aider leurs PDG et CxO à surmonter la complexité de l'IA et à définir l'ambition de leur organisation en matière d'IA en examinant les opportunités et les risques liés à l'utilisation de la GenAI dans quatre domaines : le back-office, le front-office, les nouveaux produits et services, et les nouvelles capacités de base.Alors que l'IA continue de transformer la relation entre les humains et les machines, les DSI doivent activement façonner la nature de ce changement. Cette nouvelle ère d'interaction entre l'homme et la machine aura de nombreuses conséquences imprévues.", a déclaré M. Mesaglio. "Cependant, peu d'organisations ont établi des principes phares ou même une vision claire de l'IA. Une enquête menée par Gartner en juin 2023 auprès de 606 DSI et responsables technologiques a révélé que seulement 9 % des organisations avaient mis en place une déclaration de vision de l'IA, et que plus d'un tiers des répondants n'avaient pas l'intention de créer une déclaration de vision de l'IA.Pour faciliter l'adoption rapide et sûre de l'IA générative au cours des 12 prochains mois, les organisations doivent faire trois choses :", a déclaré Mesaglio. "GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette analyse de Gartner pertinente et cohérente ?